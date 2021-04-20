她新婚生產「不能常回娘家」傻了　老公再補一刀：不准過夜

▲想回娘家被阻擋，老公還嗆「鄰居會說話！」（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

傳統觀念中，女人婚後就該以夫家為重，然而隨著現代人思想進化，依舊有老公超古板！一名人妻抱怨，目前剛產下寶寶，覺得住在婆家無法寧靜，有意回娘家照顧寶寶。殊不知，老公認為回娘家住，會讓鄰居閒話，加上主張既然已嫁進來，就不行常回娘家等，讓原PO崩潰直呼「已經憂鬱症了！」

一名女網友在論壇《Dcard》委屈表示，目前與老公新婚一年多，兩人育有一女，寶寶才剛出生約1個多月，畢竟原PO才剛卸貨，帶孩子又餵奶，幾乎整夜無法休息，因此原PO萌念想回娘家，怎料老公不但不體諒，還反嗆「三句話」。

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只見老公滿腦大男人思想，回絕原PO的要求，「已經嫁給我了，妳不能常常回娘家那邊，可以回去不能住！」聞言，原PO相當崩潰，畢竟就是受不了婆家長期吵鬧，才希望回娘家清靜一下，「每天心情只有煩，煩到都已經憂鬱症了。」

▲老公神邏輯讓網友怒了！（圖／翻攝Dcard）



文章曝光後，底下網友嗤之以鼻回應，「幹嘛那麼聽話啊？還問是真的嗎...妳要回家就回家，要過夜就過夜，他不能限制妳，妳有人身自由跟居住遷徙的自由」、「妳就回去，他能怎樣嗎？還是妳腿已經被打斷了沒辦法走？」「你老公清朝人？」「婚前沒溝通過嗎？回娘家本來就是應該的」、「笑死，什麼古板想法」。

事後，原PO在留言串更新後續，指出老公改口，可讓她回娘家，但依舊有條件，「 不能回去過夜，會被鄰居說話。」對此，原PO感到心累，「但我個人是覺得嘴巴出在別人身上，而且都什麼年代了。」