好市多採買！人妻「揹嫩嬰」沒法彎腰　超帥暖男1舉動…網暴動了

▲原PO在好市多遇到帥哥暖客。（圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

「這帥哥又帥又暖，實在萬分感謝！」一位女網友表示，她揹著嬰兒到好市多採買，要到製冰機弄冰塊時，看到不方便裝，本來打算要離開，沒想到前面的帥哥似乎注意到，馬上把剛裝好的一包冰遞給她，讓原PO超感謝。貼文吸引超過1.4萬人按讚，甚至有目擊者也大讚「剛好有目擊這畫面」、「人帥心善耶！」

這位媽媽在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》貼文，說她18日到高雄中華好市多採買完，就走到製冰機要弄冰塊，但第一台已經完全沒冰，第二台則是剩很少很少。當時是一個帥哥客人在挖冰，她就揹著小嬰兒排隊，但一看到對方彎腰彎得很下去，就覺得自己還揹著寶寶，應該彎不下去，打算要離開。

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這時候帥哥起身了，轉頭看了她一眼，就把手上那包冰塊遞給她，還問「一包夠嗎？」原PO連忙道謝，「接過那包充滿溫度的冰塊放到保冰袋時，帥哥又走向我，問我：『一包夠嗎？還是這包再給妳？』。」女網友整個超感動，「當媽媽抱著、揹著、推著小孩，各種行動不便，很多時候都是被插隊的份，很少遇到好心人，真心謝謝這位先生。」

貼文一出，吸引超過1.4萬人按讚，「這時候都會特別感動」、「明明手上拿的是冰塊，心卻暖暖的」、「我上次揹著小孩很難挖就算了，還被一個阿伯插隊」、「人帥不是沒有原因的」、「一早看到這文，微感動」、「我還在台中遇過幫我罵退插隊人士的大叔！！帥的呢！」

還有人暴動直呼要去製冰機旁邊等人，「我都想去中華店了」、「我在冰塊機那邊打工好了」、「今日過後中華店，製冰機一堆熟女等暖男」、「想直接改嫁了」、「都想跟他一生一世了，噗！」