好市多吐司包裝破洞！她傻眼「老鼠的傑作嗎」　網曝真相：更噁心

▲吐司破洞讓她嚇壞：「齧齒動物的傑作」，網友曝真相更噁心。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／趙蔡州報導

販賣的食品最怕被昆蟲、各種動物咬破外盒，啃食或污染內部的食品。一名網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，她看見好市多架上販賣的吐司外包裝竟然破了一個大洞，懷疑是齧齒動物（老鼠）的傑作，照片分享引發網友熱烈討論，甚至有許多人懷疑更噁心的答案。

照片中可以看見，好市多商品架上放了許多條吐司，其中一條吐司的塑膠包裝破了一個大洞，不過究竟是「被咬開」還是「被扯開」則無法分辨，包裝內的吐司更是被挖空了一小塊。原PO看了就說「這個……似乎是齧齒動物（老鼠）的傑作，囧」。

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照片分享引發網友熱烈討論，有人說，「快通知他們處理與清除啊」、「上次看到麻雀飛到吐司區，貨架上面」、「我覺得是人撕開的，若是齧齒動物，塑膠袋也是用咬的，會找邊邊角角開始咬」、「鼠鼠咬的口才不是這樣」。

也有許多人猜測，「有看過智人躲貨架後面偷吃食物」、「我覺得應該是有人偷吃」、「無齒科吃的啦」、「有遇過一定要試吃才買的人，直接挖包裝」、「一看就知道是哺乳類的人科中的劣質品之行為，專業點好嗎」。