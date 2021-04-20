　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好市多上架「439元哄睡神器」超驚人　萌娃一躺…推車中直接斷電

▲▼ 。（圖／Sunny Bird授權使用）

▲原PO大讚抱枕沒讓她失望。（圖／Sunny Bird授權使用）

網搜小組／鄺郁庭報導

「今天一進場時，就看到至少兩三個推車都裝著它。」Sunny Bird日前到好市多大採購，意外看到超多人都帶了一顆「天絲抱枕」，就也拿了一個，沒想到女兒坐在推車裡，躺在抱枕上，竟然超快就放鬆到斷電睡著。看到抱枕不僅有「哄睡小孩」的功用，價格還很划算，讓原PO忍不住笑呼「果然沒有讓媽媽失望！」

Sunny Bird在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出照片，只見穿著粉色衣服的小女生蜷在推車中，頭則靠在枕頭上，整個人已經進入熟睡狀態，讓原PO也笑說「這個舒滑天絲抱枕果然沒有讓媽媽失望！小孩躺在上面很快就放鬆到斷電睡著」、「爸爸媽媽能好好逛～根本最佳代言！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／Sunny Bird授權使用）

▲Sunny Bird直誇工作人員很貼心，沒有要求她把抱枕拿起來刷條碼。（圖／Sunny Bird授權使用）

「這款抱枕賣得不錯～」她表示，進場的時候就看到好幾組客人有拿這一款，就想到自己本來打算網購天絲抱枕，但她本來挑中100x30cm的抱枕要價659元，好市多的120x45cm只要439元，讓她當下秒心動，「更大更便宜又免運費！還能幫你哄睡小孩，不買嗎？（左手心拍右手背）」

▲▼ 。（圖／Sunny Bird授權使用）

▲▼原PO貼出抱枕的標示。（圖／Sunny Bird授權使用）

▲▼ 。（圖／Sunny Bird授權使用）

最後Sunny Bird不忘感謝櫃台的收銀人員，「看小孩睡得香甜，很貼心地跟我們說可以連推車一起自動通關，枕頭不用拿起來～」大讚好市多的服務真的很暖心，她也誠摯推薦這顆天絲涼感長抱枕，並補充說布套是可以拆洗的。

Sunny Bird還告訴《ETtoday新聞雲》，說女兒真的一路睡到隔天，「我本來很擔心她在枕頭上充完電，回家會醒來，沒想到回到家繼續熟睡耶～一路睡12個小時睡到隔天早上8點半」，至於抱枕的話，現在是放在房間裡，「可以『饋咖』XD！」最後猛力大讚「真的很推薦爸媽購入，而且很涼很親膚。」「當腰靠、饋咖、床圍（擋寶寶摔下來）都不錯～也是枕頭戰的利器！」

▲▼ 。（圖／Sunny Bird授權使用）

▲妹妹睡得超香甜，連其他顧客都忍不住笑出來。（圖／Sunny Bird授權使用）

照片一出，不少人都笑噴，「睡得真香耶」、「小孩品質保證」、「這根本是業配文」、「能讓小朋友安靜的玩具就是好玩具，抱枕也是，哈」、「為了小孩可以特地衝一波」、「這應該會行注目禮，然後家長看了各個都去拿一個」、「能讓孩子在吵雜環境睡著的都是神器。」

▼萌妹甜睡圖集。（圖／Sunny Bird授權使用）

▲▼ 。（圖／Sunny Bird授權使用）

▲▼ 。（圖／Sunny Bird授權使用）

ET快訊
地震奇遇比基尼妹衝出家門！　本尊神出來了
騎警車載「屁蛋妹」飆過西門町　他「繳1元」結局逆轉
21歲辣妹真人秀被迫吞藥！男演員「強壓她身上」睜眼遭性侵
台積電跌破600元　現在適合存股？專家提兩大警訊

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台北不缺水原因曝！學者揭「翡翠水庫未雨綢繆3關鍵」

缺水還這樣玩！屁孩在高雄洗車場狂噴泡沫射水　業者氣炸PO網

自費AZ疫苗明施打！雲林已43人預約　務必帶「雙證件」+550元

地震奇遇比基尼妹身分公開！竟是爆紅外送員　下衣失蹤送餐照曝光

不公平！送前任萬元包　她卻收到「2千元對錶」淚：男友從沒戴過

颱風真的會這樣轉！鄭明典曝「直角轉彎」原因　網：閃台灣太明顯

淡水封街玩穿越！「200公尺快閃小徑」日本鳥居、英國大笨鐘都有

EMU300火車上周冒煙今又出包！台鐵宣布同型列車「全面停駛」

國家級警報不讓台北人先偷跑！取消3級發預警　5月起全台統一標準

Timberland、阿瘦和LaNew皮鞋易打滑！　9大知名品牌不符合規定

友人證實采子也劈腿！「交往邱鋒澤一年半」　男方「MV給她當導演」見被罵曾心疼發聲

25歲女送完飲料路口前遭輾斃！駕駛就是點外送的...死者母哭癱

交往采子1年半慘遭劈腿！　邱鋒澤親自發聲：我還可以

揪心！浪汪追車13秒「想要個家」　全程燦笑...網友心疼帶回當寶貝

學生妹騎單車左轉險遭轎車撞！　駕駛右彎硬擠靠超近...網怒太扯

嬤載孫跑外送「孫誤觸機車油門」 撞攤販...老闆：免賠！她也是幫我

155cm樂觀男配對140cm老師！ 2人對看羞笑暖爆網：樸實的一對

何孟遠深夜直播再道歉！「我傷害了荳荳」　嘆氣「有人叫我去死」《全明星》湧入安慰

第一視角！太魯閣出軌地終通車　時速40km入隧道...壁上滿是痕跡

地震來了！3男衝出「護小老婆」　緊抓重機怕倒地...網笑：是真愛

台北不缺水原因曝！學者揭「翡翠水庫未雨綢繆3關鍵」

缺水還這樣玩！屁孩在高雄洗車場狂噴泡沫射水　業者氣炸PO網

自費AZ疫苗明施打！雲林已43人預約　務必帶「雙證件」+550元

地震奇遇比基尼妹身分公開！竟是爆紅外送員　下衣失蹤送餐照曝光

不公平！送前任萬元包　她卻收到「2千元對錶」淚：男友從沒戴過

颱風真的會這樣轉！鄭明典曝「直角轉彎」原因　網：閃台灣太明顯

淡水封街玩穿越！「200公尺快閃小徑」日本鳥居、英國大笨鐘都有

EMU300火車上周冒煙今又出包！台鐵宣布同型列車「全面停駛」

國家級警報不讓台北人先偷跑！取消3級發預警　5月起全台統一標準

Timberland、阿瘦和LaNew皮鞋易打滑！　9大知名品牌不符合規定

追隨Kobe、LBJ偉大腳步　克拉克森力拚冠軍榮耀

韓女星整成范冰冰：不後悔！　「護照差太多遭海關攔下」近況曝光

夢想家沃克獲年度第六人　3分差險勝富邦蔡文誠

新婚夜都被她毀了　老闆娘喜酒宴客見「女員工在桌邊蹲下」氣炸

台北不缺水原因曝！學者揭「翡翠水庫未雨綢繆3關鍵」

丁怡銘「做圖打完立委換嗆立法院長」　楊寶楨：傲慢行徑應道歉

差點被大谷轟出去！有原航平5.2局無失分　收本季第2勝

懷疑女兒偷她110元！變態母用刀削下腳跟　傷口還撒胡椒粉

缺水還這樣玩！屁孩在高雄洗車場狂噴泡沫射水　業者氣炸PO網

小優1800萬內湖買房「工作多1倍」　曝詹惟中介紹飯局：都是跑車！

生活熱門新聞

只有8+9在生小孩！網憂台灣未來：蠢蛋進化論成真

即／高雄3區21日起「緊急停水」

買IKEA另付安裝費！他下班衝回家等嘸師傅　打客服傻眼

地表第一舒力基　暴風圈灌水彈

小一數學題難倒千人　年輕媽崩潰求救

可望「全面有雨」時間曝！　4月最多一波

穀雨到！全台有雨時間曝　「大眼舒力基」開始北上了

獨立到讓人心疼！7歲童「1個人入學」安靜報到

新一波水氣移入　全台有雨時間點曝

小一數學考倒媽！「題目曝光」網友卻怒了

700元烤蝦「女友不來了」秒棄單　怒槓老闆對話曝光

撞斷機車後照鏡留1500元　萬人讚翻

教部：高雄和春技術學院110學年度停招

舒力基最靠近時間曝　周日起全台有雨

更多熱門

相關新聞

台中好市多第1台遊艇買主曝光　最狂建商：買房就有機會帶走它

台中好市多第1台遊艇買主曝光　最狂建商：買房就有機會帶走它

去年11月好市多北屯店開幕時，出現150萬元的遊艇，開門不到10分鐘就傳有神秘買家下訂，沒想到竟是台中建商購入，5個月後，這艘遊艇出現在新建案開幕活動中，現場推出「買屋抽百萬遊艇！」

好市多2大媽「狂盯愛車」　他返家崩潰：中了

好市多2大媽「狂盯愛車」　他返家崩潰：中了

好市多吐司包裝破洞　真相超噁心

好市多吐司包裝破洞　真相超噁心

兒子不愛白飯！媽媽好市多買配飯神器驚呆

兒子不愛白飯！媽媽好市多買配飯神器驚呆

全台首家家樂福熄燈照引爆回憶殺　2年後將建29層住宅大樓

全台首家家樂福熄燈照引爆回憶殺　2年後將建29層住宅大樓

關鍵字：

好市多costco抱枕天絲Costco好市多 商品經驗老實說

讀者迴響

熱門新聞

只有8+9在生小孩！網憂台灣未來：蠢蛋進化論成真

即／高雄3區21日起「緊急停水」

買IKEA另付安裝費！他下班衝回家等嘸師傅　打客服傻眼

地表第一舒力基　暴風圈灌水彈

竹聯大哥性侵少女逼清洗　一個理由提早出獄

爆復合羅志祥　周揚青首度給答案

牙齦腫脹出血！她就醫被告知「只剩3月命」

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

熱天氣引凶性　比特犬咬死同睡主人

25歲女送飲料慘遭顧客輾斃！母哭癱

起底邱鋒澤「億萬身家」！新加坡白咖啡小開

陳零九突PO黑白文：別情緒勒索！

台中火噬3童！大人3度懺悔　友揭真相

黃曉明終於同框Angelababy！緊抱兒子就醫

遊覽車撞限高桿「車頂被削掉」慘叫聲不斷

更多

最夯影音

更多
友人證實采子也劈腿！「交往邱鋒澤一年半」　男方「MV給她當導演」見被罵曾心疼發聲

友人證實采子也劈腿！「交往邱鋒澤一年半」　男方「MV給她當導演」見被罵曾心疼發聲
25歲女送完飲料路口前遭輾斃！駕駛就是點外送的...死者母哭癱

25歲女送完飲料路口前遭輾斃！駕駛就是點外送的...死者母哭癱

交往采子1年半慘遭劈腿！　邱鋒澤親自發聲：我還可以

交往采子1年半慘遭劈腿！　邱鋒澤親自發聲：我還可以

揪心！浪汪追車13秒「想要個家」　全程燦笑...網友心疼帶回當寶貝

揪心！浪汪追車13秒「想要個家」　全程燦笑...網友心疼帶回當寶貝

學生妹騎單車左轉險遭轎車撞！　駕駛右彎硬擠靠超近...網怒太扯

學生妹騎單車左轉險遭轎車撞！　駕駛右彎硬擠靠超近...網怒太扯

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面