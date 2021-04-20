好市多上架「439元哄睡神器」超驚人　萌娃一躺…推車中直接斷電

▲原PO大讚抱枕沒讓她失望。（圖／Sunny Bird授權使用）

網搜小組／鄺郁庭報導

「今天一進場時，就看到至少兩三個推車都裝著它。」Sunny Bird日前到好市多大採購，意外看到超多人都帶了一顆「天絲抱枕」，就也拿了一個，沒想到女兒坐在推車裡，躺在抱枕上，竟然超快就放鬆到斷電睡著。看到抱枕不僅有「哄睡小孩」的功用，價格還很划算，讓原PO忍不住笑呼「果然沒有讓媽媽失望！」

Sunny Bird在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出照片，只見穿著粉色衣服的小女生蜷在推車中，頭則靠在枕頭上，整個人已經進入熟睡狀態，讓原PO也笑說「這個舒滑天絲抱枕果然沒有讓媽媽失望！小孩躺在上面很快就放鬆到斷電睡著」、「爸爸媽媽能好好逛～根本最佳代言！」

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▲Sunny Bird直誇工作人員很貼心，沒有要求她把抱枕拿起來刷條碼。（圖／Sunny Bird授權使用）

「這款抱枕賣得不錯～」她表示，進場的時候就看到好幾組客人有拿這一款，就想到自己本來打算網購天絲抱枕，但她本來挑中100x30cm的抱枕要價659元，好市多的120x45cm只要439元，讓她當下秒心動，「更大更便宜又免運費！還能幫你哄睡小孩，不買嗎？（左手心拍右手背）」

▲▼原PO貼出抱枕的標示。（圖／Sunny Bird授權使用）

最後Sunny Bird不忘感謝櫃台的收銀人員，「看小孩睡得香甜，很貼心地跟我們說可以連推車一起自動通關，枕頭不用拿起來～」大讚好市多的服務真的很暖心，她也誠摯推薦這顆天絲涼感長抱枕，並補充說布套是可以拆洗的。

Sunny Bird還告訴《ETtoday新聞雲》，說女兒真的一路睡到隔天，「我本來很擔心她在枕頭上充完電，回家會醒來，沒想到回到家繼續熟睡耶～一路睡12個小時睡到隔天早上8點半」，至於抱枕的話，現在是放在房間裡，「可以『饋咖』XD！」最後猛力大讚「真的很推薦爸媽購入，而且很涼很親膚。」「當腰靠、饋咖、床圍（擋寶寶摔下來）都不錯～也是枕頭戰的利器！」

▲妹妹睡得超香甜，連其他顧客都忍不住笑出來。（圖／Sunny Bird授權使用）

照片一出，不少人都笑噴，「睡得真香耶」、「小孩品質保證」、「這根本是業配文」、「能讓小朋友安靜的玩具就是好玩具，抱枕也是，哈」、「為了小孩可以特地衝一波」、「這應該會行注目禮，然後家長看了各個都去拿一個」、「能讓孩子在吵雜環境睡著的都是神器。」

▼萌妹甜睡圖集。（圖／Sunny Bird授權使用）