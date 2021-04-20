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被阿伯提醒油門踩太快　司機自認「專業被質疑」連罵5站：你下車！

▲▼大有巴士。（圖／翻攝自大有巴士官網）

▲大有巴士。圖非被投訴公車。（示意圖／翻攝自大有巴士官網）

記者袁茵／台北報導

北市大有巴士一名司機於15日行駛於信義路時，被一名外省老伯伯提醒「不要踩油門」，進而引發雙方衝突，該名司機怒批外省老伯伯「你下車啦」、「不只載你這種退休人士」，一連痛罵了5站，引發其他乘客不滿，怒向媒體投訴。對此，北市公運處表示，已對業者處以9000元罰款並評鑑扣點，而大有巴士則對該名司機記大過處分，並扣服務獎金2000元。

有民眾向媒體投訴，15日搭乘巴士88路時，一名坐在前面座位的外省老伯伯覺得司機踩油門太快，所以反應「不要踩油門」，希望別踩油門踩得太大力，結果司機卻暴怒一路從大安站罵到信義光復站等5站，還提及「不要坐可以下車啦」、「我們很忙，還要載上下班乘客，不是只有載你這種退休人士」等言論。

對此，台北市公運處長常華珍20日受訪時回應，已經有向大有巴士查證結果，經由車內監視器畫面顯示，該名司機當時情緒控管差，已經依照《公路法》第77條「無正當理由不讓乘客上車，趕乘客下車或辱罵乘客」一事，對大有巴士處以9000元罰款，公車評鑑時也將對業者扣點，並安排駕駛參加講習課程加強教育訓練。

而大有巴士協理王榮光指出，該名司機到職僅半年左右，之前的狀況都很正常，可能當時覺得專業被乘客質疑甚至指導，才會有行為失控等情形，會對他記大過一次，停發服務獎金2000元，並列入駕駛訓練。

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大有巴士司機北市台北市公運處

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