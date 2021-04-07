想改拜拜細節！擲筊問阿嬤「連30次笑筊」　一喊照古禮…秒聖筊了

▲原PO連得10次笑筊。（示意圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「來分享一下家裡的『奇談』……」有男網友日前在臉書《靈異公社》貼文，說奶奶生前就很注重祭拜，不管初一、十五或是要祭祖，都一定會照禮節來。不過原PO就覺得，這些準備起來很耗時間，就在清明節的時候擲筊問奶奶「可不可以改？」結果一擲就是10個笑筊，爸爸跟哥哥也得到擲到10個笑筊，讓他整個驚呆。

這位男網友文中表示，奶奶以前就有教媽媽怎麼拜拜，「舉凡放幾個碗、幾雙筷子，菜要有什麼雞鴨魚肉，等等都是阿嬤傳給我媽媽」，而且老人家生前也強調，這些細節都不能改，但原PO就覺得，「說真的很多時候準備起來也是一個耗時間的功夫。」

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男網友於是在清明節突發奇想，「我就很白目的在清明節拜拜的時候，一直博杯（擲筊）問阿嬤可不可以改」，沒想到連續10個都是笑筊。他本來還想說，一定是機率問題「也許真的是機率問題，或是阿嬤單純看我不爽？」可是換爸爸跟哥哥來問，竟然都是10個笑筊，等於3個人就得了30次笑筊。

最後原PO媽問「還是照古禮來？」一擲秒得聖筊，讓他不禁呆了，「有時人真的不能違抗這可怕的力量，我都覺得我阿嬤在桌上瞪我了。」看到貼文後，其他人紛紛留言，「以前這樣拜，現在改拜三牲，家裡人少，吃不完，覺得浪費就改了」、「拜託！這樣準備也太累了吧」、「看到這桌，我就覺得好累」、「不要懷疑擲筊，我有好幾次都目瞪口呆！」