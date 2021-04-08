連30個笑筊！媽1次就「聖杯」原因曝光　孫：阿嬤在桌上瞪我了

▲通常祭祖都會準備整桌豐盛的菜餚。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友分享他向過世的阿嬤擲筊時，結果連續獲得10個笑筊，連爸爸和哥哥也一樣，沒想到媽媽擲筊一次就獲得聖筊。他直呼，「有時人真的不能違抗這可怕的力量，我都覺得我阿嬤在桌上瞪我了。」

當事人近日在「靈異公社」臉書社團說，分享一下家裡的「奇談」，阿嬤生前很注重拜拜這件事，初一、十五或是祭祖等都要跟緊這些禮節，並傳給他的媽媽，且強調都不能改；舉凡拜拜放幾個碗、幾雙筷子，菜要有什麼雞鴨魚肉等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，但說真的準備這些菜色也很耗時間，「我就很白目」，在清明節拜拜的時候，一直擲筊問阿嬤可不可以改，「連續十個杯都是笑杯，這也許真的是機率問題，或是阿嬤單純看我不爽？」

▼原PO連續獲得10個笑筊。（示意圖／記者李毓康攝）



原PO指出，接下來換爸爸擲筊，「也是十個連續都笑杯，再來我哥哥也是，最後媽媽問：還是照古禮來？天啊，第一個就聖杯。」他直呼，有時人真的不能違抗這可怕的力量，「我都覺得我阿嬤在桌上瞪我了」，下次要多買一杯連鎖咖啡店的咖啡給阿嬤了。他回應網友的問題說，因阿嬤生前最愛喝這家的咖啡。

根據原PO貼出的照片，只見桌上放了7個碗，且超過20道菜，擺滿整張桌子，還有飲料、綠茶等。對此，有網友好奇，「為什麼要7個碗？有什麼特別意思嗎」；原PO回，「我阿嬤生7個男孩子，所以當初阿嬤就說擺7個。」

一名網友則說，這代表「九玄七祖」。根據《維基百科》介紹，這是對難以計算的父系祖先、男系子孫的統稱，九玄是指「子、孫、曾、玄、來、昆、仍、雲、耳」；七祖是指「父、祖、曾、高、太、玄、顯」。

其他網友看了原PO的文章紛紛留言，「真豐盛，我們家是一代比一代簡化了」、「原來我們家七菜一飯看起來算是很客氣了」、「或許有些大家族有大家族的堅持」、「老人家的堅持！後人還是乖乖準備！」但也有人說，準備這些豐盛菜餚是滿累人的。