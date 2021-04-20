王國材新上任交通部長立8大目標　「改革台鐵」：府院已有共識





▲交通部長王國材。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

交通部長王國材今（20）日正式上任交通部長，今宣示未來8大目標，第一項就是要落實台鐵改革，確保行車安全。他強調，改革讓台鐵有基本安全，從總統、院長到部長都有這樣的宣示，至於台鐵財務部分已經獲得一些指示，會來幫助台鐵，創造乘客贏、台鐵贏、員工贏。

交通部今上午舉行卸任新任部長交接典禮，王國材致詞時表示，過去林佳龍部長施政成果包含完成蘇花改、南迴公路拓寬、南迴鐵路電氣化等，已經設下天花板，他也會追隨林部長建設的成果，繼續把交通部業務帶好。

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王國材也同步宣示上任後的8大重點目標項目，第一項就是要落實台鐵改革、確保行車安全。他說，這件事情是交通部跟台鐵局的責任，改革過程中一定會有溝通過程，這部分會請台鐵局、鐵道局盡力，會來協助行車安全以及現有組織的局部改變跟整合方面。

至於台鐵財務部分，目前已經有一些指示可以來幫助台鐵，王國材強調，改革一定是三贏，乘客贏、台鐵贏、員工贏，且員工不會在改革過程中，少一點點應有的福利待遇。他說，從總統、院長到部長都有這樣的宣示，這是對於社會大眾的承諾，透過改革讓台鐵有基本安全。

▲交通部今上午舉行卸任新任部長交接典禮。（圖／記者賴文萱攝）

第二項目標則是完善便捷的交通網，針對高、快速公路的斷點跟系統連結的部分，會請高公局、公路總局繼續執行，過去提到西部高鐵、東部快鐵，他也新增要求東部快鐵也要安全。

第三項則是如期完成桃園機場建設，強化國門能量，他說，第三航廈及第三跑道目前都在進程當中，會要求未來建設完成期程不能夠再變了。第四項，推動港務建設，加強國際競爭力，王國材表示，請港務公司跟航港局務必繼續推動建設完畢，提升競爭力。

第五項為加強偏鄉建設，實現交通正義。王國材說，過去公路總局做了幸福小黃、幸福巴士，也推動噗噗共乘等，但他最近去地方視察，仍發覺城鄉差距是這麼大，年輕人口外流、老人家沒辦法便捷出門，因此會推動花東離島交通建設，其中也包含蘇花公路安全改善計畫。

▲交通部長王國材。（圖／記者賴文萱攝）

第六項是推動觀光業轉型，迎接後疫情時代的振興。王國材指出，希望在國境開放前，先健全觀光業體質，後續才能全力衝刺國際市場，會持續協助觀光業做體質改善。

第七項為智慧運輸，提升運輸效率，例如，台鐵列車監控可透過5G技術等科技來做，也包含鐵公路智慧巡檢等，這都可以用智慧運輸來做。

最後，王國材強調第八項是建立交通安全環境，他說，台灣每年3000人死於車禍，這是社會問題，交通部必須把責任擔下來，降低死亡率。以年齡分析，高齡者占4成，以車種分析則機車占6成，這部分請道安會、公路總局繼續協助。

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