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王國材升交通部長　國民黨團轟：又是赤裸裸派系分贓

▲▼交通部歡送林佳龍 王國材。（圖／記者屠惠剛攝）

▲交通部長由政務次長王國材（左）升任。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

交通部長林佳龍為太魯閣號事故請辭，新任部長由政務次長王國材升任。國民黨團晚間發佈新聞稿，批評王國材身為「重大工程督導會報」查核小組督導人，去年查出事故地點邊坡工程未設護欄卻沒有改善，加上日前發生遊覽車撞山壁釀6死，以及桃園機場三航站工程弊案等，菊系人馬王國材卻都沒有責任，直呼「擺明又是赤裸裸派系分贓」。

國民黨團指出，行政院長蘇貞昌、總統蔡英文此時找2016年5月20日起就擔任交通部政務次長的王國材接任。民進黨執政五5年以來，台鐵履履出現重大事故，光是台鐵沉痾已經造成67條命431人受傷。但交通部「重大工程督導會報」下設查核小組紀錄顯示，該小組去年10月7日就查出此次事故地點邊坡工程未設護欄，卻毫無作為，更没有落實改善，小組督導人就是「王國材」，質疑「王國材没有責任？現在還有臉升任部長！這不是派系分贓是什麼？這就是蔡英文、蘇貞昌的用人邏輯。」

國民黨團表示，今年3月中發生遊覽車在蘇花公路撞山壁釀6死39傷的重大事故，運安會調查起因是遊覽車安檢不落實，釀成的重大意外，尚在檢討之際，就出現太魯閣號意外，「民進黨說王國材是最佳工具人，陸海空都有經驗，但這位工具人，樣樣管，樣樣管不好，這樣的人有什麼資格升任交通部長？」

國民黨團表示，台鐵已三個月沒有局長，桃機公司董事長也找不到人，從去年三月起由民航局長林國顯兼任至今。桃園機場三航站的興建工程，之前招標一再延宕，還發生評審委員出現在投標廠商名單的弊案，造成廢標，「難道這些爛事，長期作為交通部政次的王國材都没有督導不周的責任？」

國民黨團批評，王國材屬菊系人馬，可以如此火速真除，擺明又是赤裸裸派系分贓，對於王國材的人事案，只能說一句，「不把百姓人命當回事，人民只能繼續剉咧等！」

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