地表第一舒力基爬3天　暴風圈「灌水彈」雨區擴大！大規模雨周末到

▲舒力基颱風強度達顛峰，7級暴風半徑280公里。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／台北報導

中央氣象局預報員林秉煜表示，今年第2號強烈颱風「舒力基」（Surigae），目前距離台灣還有1000公里外，向北緩慢經過菲律賓東方海面，預估22日（周四）來到鵝鑾鼻東南方5、600公里海面上，不會直接影響台灣，未來天氣受較乾東北季風影響，各地多雲到晴，僅東半有零星降雨，午後中南部山區、屏東地區有零星降雨，21日後隨著颱風北上，迎風面地區降雨區域擴大，中南部山區維持午後降雨。

天氣風險公司總經理彭啟明分析，22日上半天是颱風離台灣最近時候，最近距離約6、700公里，台灣南端鵝鑾鼻距離暴風半徑也還有2、300公里遠，之後舒力基就會轉向，順著西風帶往東，對台灣沒有直接影響，僅東半部有降雨，西半部反而是吹乾乾的東北風，目前看起來降雨機率非常低，颱風沒有來，反而帶來沉降作用，中南部天氣穩定，空氣品質變差。

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▲舒力基為今年第一個強颱，颱風眼清晰可見。（圖／中央氣象局、翻攝RAMMB）



▲舒力基未來路徑將轉向遠離，暴風圈對台侵襲率最高僅24%。（圖／中央氣象局）



彭啟明指出，未來一周在逐步緩回溫的過程，各地多雲到晴，東半部水氣較多，沿海風浪大，雨下在東半部，西半部除了19日有局部午後雷陣雨，之後就減少。另外一個好消息，周末時，約在23日（周五）下半天到24日（周六），有一波華南雲系東移還有鋒面接近，全台都有下雨機率，推估是「四月最具規模的一波降雨」，但仍有變動空間。

至於舒力基颱風，預測沒有侵襲台灣機會，不過它已經是今年第一個強烈颱風，目前狀態正值最頂峰，台灣這幾天吹東北風，20、21日受颱風外圍環流，有東風出現，中南部山區午後熱對流，環流在22、23日對東部造成較大雨勢，可能有局部大雨，未來幾天降雨以東部為主。

氣象局預報，20日持續在東北季風影響下，北台灣早晚仍涼，低溫約19度左右，其他地區約20、21度，白天各地舒適溫暖，北部高溫會再高一些，大台北及東半部高溫約24到26度，桃園以南可達27至30度；由於水氣偏少，各地大多為晴到多雲，僅東部及東南部地區會有零星降雨，午後屏東地區及中南部山區則有零星短暫陣雨。

至於舒力基，氣象局預估，颱風未來將從呂宋島東方海面北上，進入巴士海峽之後，將轉向東北東逐漸遠離，對台灣沒有直接影響，不過基隆北海岸、東半部恆春半島西南沿岸澎金有長浪發生，19日已經觀測到2至3米浪高。

根據氣象局觀測，舒力基19日晚間8時中心位在鵝鑾鼻東南方約1000公里海面上，以時速9公里速度，向北北西前進，近中心最大風速每秒53公尺，相當於16級風，瞬間最大陣風每秒65公尺，已達17級風以上，7級暴風半徑達280公里，10級暴風半徑120公里。

氣象局指出，21至24日（周三至六）颱風從台灣東南方遠海通過並東移離開，大環境仍盛行東北風，迎風面水氣偏多，東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區維持多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨；北方涼空氣減弱，氣溫回升，西半部高溫可以來到31、32度，中南部內陸近山區平地會更高。