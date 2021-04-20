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穀雨到！全台有雨時間曝　「大眼舒力基」開始北上靠近了

天氣圖。（圖／氣象局）

▲衛星雲圖清晰可見舒力基的「大眼睛」。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

24節氣「穀雨」到！中央氣象局預報員林定宜表示，周日、下周一華南附近水氣可望移到台灣上空，各地降雨機率提高；至於強烈颱風舒力基開始北上，周三、周四距離台灣最近，周四轉東北東方向遠離，不會直接影響台灣，但這幾天要注意長浪發生。

氣象局今天（20日）清晨發布「長浪即時訊息」，颱風影響，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、西南部沿海地區及澎湖、金門易有長浪發生，清晨3時宜蘭龜山島已觀測到1.8公尺的浪高，請注意。

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林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今東北季風影響，北台灣早晚較涼，各地低溫17-21度，北部高溫比周一稍回升，桃園以北、東半部24至27度，新竹以南29-30度；各地晴到多雲，僅花蓮、台東有零星短暫雨，午後屏東、中南部山區有零星短暫陣雨。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

林定宜說，周三至周六東半部、北部山區有局部短暫雨，午後中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；北方冷空氣周三起逐漸減弱，各地氣溫慢慢回升。

林定宜表示，周日、下周一華南附近水氣可望移到台灣上空，各地雲量增多，降雨機率提高，北部、東半部有短暫雨，中南部山區也有局部短暫雨，由於後期預報不確定性較大，仍要持續觀察。

氣象局觀測，強颱舒力基中心氣壓925百帕，今晨2時中心位置在鵝鑾鼻東南方980公里海面上，以每小時10公里速度，向北北西轉西北進行，中心附近最大風速每秒51公尺（即每小時184公里），相當於16級風，瞬間最大陣風每秒63公尺（即每小時227公里），相當於17級風以上，7級風暴風半徑280公里，10級風暴風半徑120公里。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼「大眼舒力基」北上中。（圖／RAMMB）

天氣圖。（圖／氣象局）

林定宜分析，舒力基現在開始往北，將來到呂宋島東方海面，周三、周四距離台灣最接近，但仍有500、600公里遠，周四轉東北東遠離，不會直接影響台灣，但這幾天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、西南部沿海地區、澎湖、金門易有長浪發生。

林定宜指出，舒力基目前是強颱下限，由於北上環境條件轉差，海水熱含量降低、垂直風切大，周三將更減弱；颱風轉彎時會減速，離開時會加速，因此舒力基周四比周三走得快，周五比周四更快。

今也是24節氣的「穀雨」，是春季的最後一個節氣，意味著寒潮天氣已結束，極利於農作物中穀類作物的生長。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼氣象局預估，舒力基不會直接影響台灣。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

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