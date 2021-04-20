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舒力基最靠近時間曝「暴風圈離200多公里」　周日起全台有雨

天氣圖。（圖／氣象局）

▲彭啟明說，強颱舒力基今晨位置在台灣南端的東南方約910公里處。（圖／翻攝彭啟明臉書）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明今天（20日）表示，周日到下周一全台都有機會下雨，目前這道鋒面結構仍在變化當中，量級可能無法解決旱象，但任何一點機會都不能錯過，這有可能是四月較多雨的一次降雨。

彭啟明在臉書說，強颱舒力基今晨位置在台灣南端的東南方約910公里處，在呂宋島東方，緩慢往北移動，強度有減弱的趨勢，有可能在今、周三會降為中度颱風，預計周四時離台灣最近，屆時中心距離台灣南端東南方仍有500、600公里，暴風圈離陸地也都有200、300多公里。

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彭啟明指出，舒力基不直接影響台灣，但這幾天會帶來東南部沿海的長浪，東半部有很外圍的雲系移入帶來的降雨；西半部仍很晴朗，甚至要注意下沉氣流，以及大氣穩定下的空氣污染。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

彭啟明表示，周五颱風東移後，也牽動整個大氣環流，將會有中國南方雲系接近，周末有機會有些水氣移入，周日到下周一全台都有機會下雨，目前這道鋒面結構仍在變化當中，預測上時多時少，量級可能無法解決旱象，但任何一點機會都不能錯過；以目前四月份的降雨嚴重偏少，僅有少數的山區午後對流陣雨，這有可能是四月較多雨的一次降雨。

彭啟明說，今各地仍是晴到多雲的天氣，溫度比周一略回溫，北部20-27度，中南部21-30度，東半部20-24度，東半部雲量越多，偶有局部陣雨，南部山區雖仍有午後陣雨機會，但和前兩天相較，正在減少當中。

彭啟明指出，大致上未來幾天都維持類似天氣，溫度甚至會再略高一點，尤其是周四颱風最接近的時間點，會感覺更悶熱一些；颱風雖然沒有來台灣，但有一個大系統在台灣東南方，仍要留意環境對各地都有的不同變化，特別在周三、周四這兩天，都要多留意觀察。

氣象局預報員林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問分析，舒力基現在開始往北，將來到呂宋島東方海面，周三、周四距離台灣最接近，但仍有500、600公里遠，周四轉東北東遠離，不會直接影響台灣，但這幾天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、西南部沿海地區、澎湖、金門易有長浪發生。

林定宜指出，舒力基目前是強颱下限，由於北上環境條件轉差，海水熱含量降低、垂直風切大，周三將更減弱；颱風轉彎時會減速，離開時會加速，因此舒力基周四比周三走得快，周五比周四更快。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼氣象局預估，舒力基不會直接影響台灣。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

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