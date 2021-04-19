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新一波水氣移入「全台有雨」時間點曝　降雨條件好、範圍很廣

▲▼午後雷陣雨。（圖／記者黃克翔攝）

▲周日到下周一，華南可能有水氣會東移通過台灣地區，全台有雨。（圖／記者黃克翔攝）

記者賴文萱／台北報導

好消息！氣象局指出，周日到下周一，華南可能有水氣會東移通過台灣地區，各地降雨機率提高，北部、東半部有短暫雨，中南部山區局部短暫雨，連中南部平地也有機會降雨。氣象局表示，下波降雨範圍會比最近這幾天更廣一點，但至於程度會有多少，還需要再觀察。

氣象預報員張承傳表示，華南一帶有雲系斷續移入，時間點落在周日到下周一，屆時北部及東半部地區有短暫雨，中南部山區也有局部短暫雨，中南部平地也有降雨機會，基本上這兩天降雨條件是未來一整周當中比較好的時候。

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▲▼午後雷陣雨。（圖／記者黃克翔攝）

▲周三至周五這段時間屬於東北風環境，受到颱風外圍水氣影響，東半部、北部山區將有降雨。（圖／記者黃克翔攝）

至於未來一周天氣，明天還是東北季風影響天氣，北部、東北部早晚偏涼，低溫18度，不過，各地白天大致以晴到多雲為主，西半部明天高溫可達27-30度，東半部有零星雨，中南部山區午後有零星短暫陣雨。

舒力基颱風周三、四進入巴士海峽朝東北方向離開，周四相對靠近台灣，周三至周五這段時間屬於東北風環境，受到其外圍水氣影響，東半部、北部山區將有降雨，西半部為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

另外，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、西南部沿海地區及澎湖下週都容易有長浪發生，其中基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島易有3米以上的浪高出現，海邊活動請注意安全。

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