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鄭明典曝「今有午後對流訊號」　中南部山區、屏東下雨機會來了

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▲氣象局預估，中午過後中南部山區、屏東會有零星短暫陣雨。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

氣象局長鄭明典今（20）日在臉書PO出定量降水預報，他表示，今日有午後對流訊號，不過，午後對流還是個預報上的技術瓶頸，今天來觀察、觀察。氣象局則指出，今天水氣偏少，僅花東地區會有零星短暫雨，中午過後中南部山區、屏東預估會有零星短暫陣雨，但降雨量值不算太多，也比較局部。

周六之前台灣天氣大致穩定，氣象預報員劉沛滕表示，今天水氣減少，僅花東有零星陣雨，中午過後中南部山區、屏東地區預估會有零星短暫陣雨，不過量值才約10幾毫米或更少，降雨比較局部，主要是看午後對流雲系發展出來的狀況。

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▲▼氣象局定量降水預報。（圖／中央氣象局）

▲氣象局定量降水預報，僅花東地區會有零星短暫雨，中午過後中南部山區、屏東預估會有零星短暫陣雨。（圖／中央氣象局）

氣象達人彭啟明也說，今天各地仍是晴到多雲的天氣，溫度比昨天略回溫，北部20-27度，中南部21-30度，東半部20-24度，東半部雲量越多。偶有局部陣雨，南部山區雖仍有午後陣雨機會，但和前兩天相較，正在減少當中。

彭啟明解釋，通常4月份開始，西半部的山區午後熱對流都會開始加強，但今年整個區域大環境偏乾，溫度回升速度不夠快，午後熱對流發展的條件都一直在臨界點，山區午後常常是多雲的天氣，差這一點點也讓本來應該有的降雨嚴重不足，也影響到水資源，這個現象也發生在同樣一個大氣條件下的福建廣東，也同樣遇到嚴重的乾旱。

預期進入五月，應該有機會有些降雨，但尚未有更大系統接近，足以很快能解決旱象的跡象。只能靠一次一次的降雨，平衡日不敷出的用水，盡全力節省水資源，能撐到一場大雨來臨，這是我們大家能做的。

▲▼午後雷陣雨。（圖／記者黃克翔攝）

▲周日到下周一受到華南水氣移入影響，有機會全台有雨。（圖／記者黃克翔攝）

至於未來一周天氣，舒力基颱風未來逐漸接近，雖然不會直接影響台灣，但大環境盛行東北風，迎風面水氣偏多，明天東半部降雨範圍增加，北部山區、大台北東側也會有局部降雨，周四、五東半部會有較大雨勢發生機率，預估到周五、六都還會有一些降雨發生。

比較大的天氣轉變落在周日，周日到下周一受到華南水氣移入影響，各地雲量增多，北部、東半部降雨範圍大，中南部山區也會有局部降雨，這波降雨有機會較為明顯，但後期不確定性較大，仍要持續觀察。

不過要特別注意的是，未來一段期間基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、西南部沿海地區及澎湖、金門容易有長浪發生，周四之後馬祖也有長浪發生的機率，尤其基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島易有3米以上的浪高出現，海邊活動務必注意安全。

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