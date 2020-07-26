三坪祖師聖誕　全台首建四鯤鯓龍山寺舉行消災解厄保命除瘟科儀

▲全台首建四鯤鯓龍山寺三坪祖師聖誕，市長黃偉哲，議員蔡淑惠,周麗津及交陪宮廟阿蓮薦善堂，湖內葉厝甲均率團訟經為三祖師公祝壽。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

農曆6月6日為三坪清水祖師聖誕，台南市南區全台首建四鯤鯓龍山寺於26日吉時舉行消災解厄保命除瘟科儀等活動，主委吳志祥及廟方主事等邀請市長黃偉哲，議員蔡淑惠,周麗津等參拜恭祝三坪祖師聖壽。

交陪宮廟阿蓮薦善堂，湖內葉厝甲均率團訟經為三祖師公祝壽，下午1時起，由龍山寺小法團安營淨宅，以及犒將賞兵；晚上9時30起，更有過七星爐鑽轎底等。

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龍山寺主委吳志祥表示，建於清康熙四年的南區全台開基四鯤鯓龍山寺，為清康熙年間鄭成功征伐台灣，由蔡姓人士從大陸泉州府安溪縣安鬼湖請來清水祖師神像而建寺廟奉祀，嘉慶6年曾重修過1次，後經多次整修，1990年入廟安座，成為今貌，是鯤鯓地區民眾主要信仰中心之一，每年農曆正月初六清水大祖師、9月6日清水二祖師及6月6日三坪祖師聖誕日時，除傳統戲劇之外，各項傳統古典儀式祭拜更是熱鬧。

三坪祖師是唐代時的高僧，名「義中禪師」，得謚號為廣濟大師，民間俗稱三平祖師公。研究佛教的經、律、論，喜愛醫術，而於寶曆初年在三坪山建三坪真院進行傳教，同時繼續研究前輩醫術，行醫濟世、救死扶傷。

由於禪師功德，人人感念。故涅槃之後，廣受漳州民眾的奉祀，在福建、台灣等地域都有香火、廟宇，然其誕辰為農曆6月6日，依史蹟記載正月初六為祖師公出生之日，6月6日為出家之日，11月6日為圓寂成道日。民間稱之為「三個初六」。

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