後備動員署規劃設置1署長、3副署長　資通電軍改直屬國防部

▲中華民國國軍。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）



記者林銘翰／台北報導

行政院日前通過行政院組織調整等法案，將新設國防部「防衛後備動員署」，整併後備指揮部、國防部作計室、全民防衛動員室，最快2022年1月成立。根據國防部最新報告指出，後備動員署署長為中將編階，並設有三席副署長，後備指揮部改隸防衛後備動員署。此外，資通電軍指揮部也將改為國防部直屬軍事機構。

立法院司法及法制委員會、外交及國防委員會19日將召開聯席會議，審查《國防部組織法》、《國防部參謀本部組織法》部分條文修正草案，以及《國防部防衛後備動員署組織法》草案。

國防部送交立法院的書面報告指出，全民國防是我國國防基本理念，而全民防衛動員準備機制則是實踐該理念的具體作為，其要旨在於「納動員於施政、寓戰備於經建」的原則，策訂各項動員準備方案，並逐年策訂各種動員準備分類計畫，結合政府各項動員準備事項。

此外，因應日益嚴峻的敵情威脅，為使「全民防衛動員準備」機制得以落實，亟需設立專責政策及執行機關，因此制訂《國防部防衛後備動員署組織法》，防衛後備動員署將為中央三級機關，隸屬國防部。

國防部戰略規劃司說明，國防部防衛後備動員署為中央三級機關，隸屬國防部；配合防衛後備動員署成立，全民防衛動員室的業務及人力移編「署」辦理，而後備指揮部也改隸於「署」，建構事權統一的常態運作機制，形成完整行政及軍事動員一條鞭的全民防衛動員準備體系。

此外，為進一步提升國家資通電安全及不對稱戰力發展，國防部戰略規劃司表示，擬將原參謀本部直屬部隊資通電軍指揮部，改隸屬為國防部直屬軍事機構。

▲資通電軍指揮官馬英漢。（圖／記者林敬旻攝）



國防部戰略規劃司也說，為整合動員機制運作及後備部隊編組，參謀本部有關後備部隊編組、管理、召集訓練的規劃及執行事項，移由防衛後備動員署辦理。

根據國防部報告內容，《國防部防衛後備動員署組織法》共有9條條文，當中列舉7大掌理事項，包含國軍軍事動員政策的規劃、督導及執行；後備軍人管理、服務與動員管理資訊系統政策的規劃及執行；軍需物資、軍事運輸、軍需工業動員政策的規劃、督導等。

國防部戰略規劃司表示，為有效整合及執行軍事動員及行政動員事項，國防部防衛後備動員署的首長、副首長規劃設置「2軍2文」，署長為「中將」。

國防部戰略規劃司說明，國防部防衛後備動員署平時執行行政動員準備，建立常態性跨部會整合機制，統籌教育、內政、衛福等部會及縣市政府完成人力、物力、科技、軍事等戰力綜合準備，積儲總體戰力，並協助各項災害防救任務。

國防部戰略規劃司也說，戰時將於政軍指揮中心成立全民動員整備組，依三軍作戰部隊需求，啟動行政動員機制，籌獲所需民、物力與作戰資源，成為國家總體禦敵的關鍵戰力，迅速支援軍事作戰任務達成防衛作戰「戰略持久」的目的。

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