推動地產地銷可溯米　鄭文燦：讓市民和中小學生都能吃到

▲市長鄭文燦視察農產品產銷履歷松榮碾米廠。（圖／記者楊熾興攝）

記者楊熾興／桃園報導

首開大批台灣米外銷日本的松榮碾米廠，也是桃園市府推動農產品銷履歷(TGAP)制度的標竿企業，市長鄭文燦19日視察該廠除肯定外，也會大力推展冷藏設備，讓市民和中小學營養午餐都能吃到在地產銷履歷和有機米。

▲▼並擴大冷藏設備做到桃園消費者吃到地產地消的好米。。（圖／記者楊熾興攝）



鄭文燦表示，觀音區松榮碾米廠(Song Rong)，歷史悠久，該廠秉承七十年優良碾米之傳統，歷史悠久，每個過程中注意細節、持續精進，李榮福廠長表示廠區採用低溫冷藏保鮮技術，進口來自日本、英國、德國的精米機及色彩機，設置全自動化設備，由電腦精確控制，以確保碾製出頂級食味之最高級米。

▲對於松榮碾米廠的米品質給予以肯定。（圖／記者楊熾興攝）

鄭文燦說，松榮碾米廠重複兩次精米、洗米到選色三道工序，把夾雜物、異型粒、變色粒、碎粒……等不良品剔除，只留下最完美的米粒，而其優良的廠區設備及衛生條件更是於108年經日商進口商社指定，作為首批配合農糧署外銷政策之碾米廠，取得日本1,140公噸配額，為歷年外銷日本最大出口數量，並肯定可見身兼全國米穀公會聯合會理事長李榮福廠長對白米品質及作業調度嚴謹，始能獲日本進口商青睞並指定碾米。

為讓桃園市民能夠吃到地產地消，通過產銷履歷認證的的健康優質白米，目前本市推動產銷履歷制度今年通過驗證戶數97戶，驗證面積達約935公頃。鄭文燦期許松榮碾米廠未來所規劃建置之筒倉冷凍設備，能專門與桃園在地農民契作產銷履歷稻米，並將主力銷售桃園地區，帶領農民收入增加，並讓桃園消費者吃到地產地消的好米。

另外市府現在也已規劃搭配中央政策，共同推動可溯源米（產履米、有機米）供應學童營養午餐，除已請農糧署規劃將本市納入110學年度學午糧採購產銷履歷米參與政策推動之對象外，更積極規劃擴大推動本市營養午餐團膳業者多採用可溯源米，使本市的學童能享用到優質認證米飯，持續推動學童食安及提升學校用餐食米品質。

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