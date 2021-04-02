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兒童節大禮！政院砸35億建137座中央廚房、偏鄉學童午餐補貼10元

▲▼台北市西松國小小學生營養午餐用餐情形。（圖／記者湯興漢攝）

▲政院調高偏鄉學童營養午餐補貼到10元水準。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

教育部與農委會1日在行政院院會報告「推動偏鄉學校中央廚房計畫」，向行政院爭取近35億元經費，提高食材補助費用、補助學校興建中央廚房等，每人每餐補貼由6元提高到10元，同時興建137座中央廚房，共可服務552校，整個計畫共服務1190所學校，可照顧到12萬名學生。

教育部表示，全台有844所偏鄉或小型學校沒有中央廚房，因此投入35億推動「推動偏鄉學校中央廚房計畫」，提高食材補助費用、補助學校興建中央廚房、規劃食材聯合採購、統籌人力及運送事宜，讓偏鄉和都會區學童都能享有相同品質的飲食照顧。

教育部指出，偏鄉學校辦理學生午餐業務，常因經費、學生人數、地處偏遠、食材採購無法具經濟規模、運輸成本高、無冷鏈等因素，以致不易取得優良新鮮的3章1Q食材與聘請專業廚務人員。

為此，教育部與農委會共同提出四個方法來解決。第一，偏鄉學校學生食材補助大幅提升，現行每年已投入20億補助學校營養午餐，每人每餐達6元，此次對於偏遠學校學生食材補助的費用更大幅提升，採用國產可溯源食材補助經費，每人再進一步由6元提高至10元。

▲▼台北市西松國小小學生營養午餐用餐情形。（圖／記者湯興漢攝）

第二，興建中央廚房以大帶小。教育部指出，為穩定學童午餐質量，教育部興建中央廚房採大帶小方式，預計興建137座中央廚房，共可服務552校，未來不但可以統一軟硬體管理，食材採購更具規模。

第三，食材聯合採購保障品質。透過校群推動與聯合採購，降低食材採購價格、確保食材品質穩定、減輕行政負擔。農委會則藉由補助農民團體集運所需的冷鏈設施，確保食材供應品質，提高農民團體供應偏遠學校食材意願。此外，也成立食材供應平台，建立預約交易機制，加強溯源管理，清楚追蹤食品來源。

第四，強化午餐人力與透明智慧化物流管理。統籌運用午餐人力，促進學校午餐業務透明化管理。此外，也透過智慧化午餐運送物流管理，確保學生吃到熱騰騰的午餐，食安更透明看得見。

蘇貞昌在院會中表示，每個孩子都是台灣的未來，絕不能因其生在偏鄉而差人一等，甚而被漠視忽略。會做事、有溫度的政府，要以國家的力量，打造現代化中央廚房並成立校群採購聯盟，讓偏鄉學校午餐優化升級，不管是山巔海邊或離島難抵的小校，孩子都能吃得飽、吃得好，這是國人的期待，更是政府的責任。

教育部長潘文忠說，由於偏鄉學校的交通路途遠、學生人數少，過往繳納的午餐費多數都被消耗掉，這次推出的方案，不論是透過中央廚房的共餐或是食材聯合採購，統計下來會有1190所學校參與、照顧到12萬名長期不容易享受到優良午餐的學童。

潘文忠強調，從學生長期的辛苦，這次由政府全力支持，主要是透過中央廚房或是食材聯合採購，讓這些孩子獲得最即時、最好的共餐，補足過去的不足。

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