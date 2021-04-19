許水德告別式　蔡英文親頒褒揚令、國民黨大老齊聚追思

▲前總統馬英九出席許水德告別式。（圖／記者楊蕓攝，以下皆同）

記者楊蕓／台北報導

前考試院長許水德上月底辭世，享耆壽91歲，國民黨4月19日舉行告別式，總統蔡英文、前總統馬英九、前副總統吳敦義、前副總統連戰、前立法院長王金平、國民黨前主席吳伯雄、國民黨主席江啟臣等人都到場致哀。

許水德歷任國家重要公職，從屏東教育科長推動9年國教，曾任台北市長、內政部長、國民黨秘書長，推動總統直選，民國80年奉派為駐日本代表，敦睦雙方友誼，並促進兩國文化與貿易交流。今天告別式上，蔡英文親頒褒揚令，並進行覆旗榮典，由馬英九擔任主禮官，吳敦義、江啟臣、王金平、前國大議長陳金讓擔任黨旗覆旗委員，考試院長黃榮村、前監察院長陳履安、前考試院長關中、前考試院長伍錦霖擔任國旗覆旗官。

▲蔡英文出席許水德告別式。

前台中市長胡志強離場前受訪時回憶，許水德為人從不與人爭，政治上從不跟人家搶位置，從沒聽過他講別人的壞話，尤其現在藍綠政黨競爭風氣中，許水德真的是所有政治人物之中的典範。

對於許水德曾說過「走在路上會撿到槍、法院是執政黨開的」等等引發爭議，胡志強表示，一個人一輩子從政，有時說話會被人家擷取，總是會有問題，且每個人都會講錯話，但看一個人要看他這一生，許水德仍是大家的典範。

吳伯雄表示，許水德一向對每個人充滿感恩的心，還有正向能量，幾乎沒有敵人；吳敦義說，許水德出身平凡的家庭，能夠有好的學問，做出對國家有貢獻的政績，大家都非常肯定他，許水德留下的典範值得全體國人給他肯定，希望年輕朋友都能好好學習他。

江啟臣則表示，他的主席當選證書是許水德頒贈，今天來頒贈給他褒揚令，感受特別多，他肯定許水德對黨國的貢獻，大家對他的尊敬更不是用言語能表達的。

王金平說，他進立法院後跟許水德有相當密切的往來，特別是許水德在擔任黨秘書長期間 互動更是密切。而許水德一生奉獻給國家社會，是所有人最推崇、最敬佩也最感謝的，是大家的楷模。

▲前台中市長胡志強。

▲國民黨前主席吳伯雄。

▲前副總統吳敦義。

▲前立法院長王金平。

▲國民黨主席江啟臣。

