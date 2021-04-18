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一鍵按下搭小黃免尬聊！4月搭LINE TAXI 「輸入這4字」現折70元

▲▼Line Taxi推出新功能，搭車免尬聊。（圖／Line Taxi提供）

▲Line Taxi推出新功能，搭車免尬聊。（圖／Line Taxi提供）

記者李宜秦／台北報導

多數人搭乘計程車多會在車上小睡，若遇到太熱情的司機，反而會有些困擾。為此Line Taxi釋出新增的乘車偏好設定「好好休息」，只要上車前先開啟「好好休息，放空模式」或「好好休息，寧靜模式」，司機就會收到。另外只要在30日前輸入「好好休息」，就可獲得35元折扣券兩張。

為了提供更貼心的乘車體驗，LINE TAXI於2021年3月在官方帳號中展開「乘車習慣調查」，在有效回收超過2萬份問卷中，關於「搭車的主要原因」，最多人選擇的就是「不想走路就是累」(20.9%)、「不想吹風淋雨」(17.7%)、「無大眾運輸時段」(16.8%)為三大搭車主要原因。

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▲▼Line Taxi推出新功能，搭車免尬聊。（圖／Line Taxi提供）

▲▼據統計，許多人搭計程車最常做的事情都是放空休息。（圖／Line Taxi提供）

▲▼Line Taxi推出新功能，搭車免尬聊。（圖／Line Taxi提供）

至於「搭車最常做的事」，意料之外居然不是滑手機，最多人選擇「放空看窗外」(31.1%)，其次是「閉目養神」(16.2%)、「思考人生」(12.5%)。此外，更有超過三分之一的受訪者認為計程車已成為忙碌生活中「遮風避雨的小屋」(38.9%)與「疲憊時的充電站」(33.2%)。

▲▼Line Taxi推出新功能，搭車免尬聊。（圖／Line Taxi提供）

▲Line Taxi推出新功能，只要開啟乘車需求，搭車就免尬聊。（圖／Line Taxi提供）

Line Taxi表示，若希望司機不要與自己交談，只須在叫車前，在LINE TAXI官方帳號中的個人設定，一鍵點選「不主動聊天」或「不播放音樂」（可以同時選擇），就能輕鬆與司機心照不宣，不需尬聊，在車上安心安靜的休息。

另外，LINE TAXI也祭出4月份「好好休息」折扣包，總共七大超值優惠輪番上陣，於4/7 ~到4/30期間，只要輸入優惠碼「好好休息」，即可獲得35元乘車券兩張。於4/12-4/21期間，只要將活動小卡分享好友，立即獲得30元乘車券，好友也有機會抽折扣。

▲▼Line Taxi推出新功能，搭車免尬聊。（圖／Line Taxi提供）

▲▼Line Taxi四月推出多種折扣優惠。（圖／Line Taxi提供）

▲▼Line Taxi推出新功能，搭車免尬聊。（圖／Line Taxi提供）

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