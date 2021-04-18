國道大富翁！路過關西服務區「罰3至6千」　7年級暴動：快用嫁禍卡

▲到關西要罰3～6千元，讓七、八年級生暴動啦！（圖／翻攝自路上觀察學院）

網搜小組／鄺郁庭報導

「抱歉啦……下次我會停清水……」一位男網友貼出照片，只見他到關西服務區，看到立體電子看板一邊親切顯示「歡迎到關西」，但另一邊卻接「罰三至六千」。貼文讓9千人笑噴，不少人秒連想到「大富翁」，因為停在其他玩家已購買的土地上，就得罰（支付）過路費，網友紛紛笑稱「大富翁real life」。

這位男網友在臉書《路上觀察學院》貼出照片，可以看到服務區建築出入口的柱子上，架設著電子顯示LED看板，原PO看到其中兩面分別寫著「歡迎到關西」、「罰三至六千」，讓原PO趕緊表態「抱歉啦……下次我會停清水……」

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看到貼文後，彷彿大富翁遊戲會出現的文字，秒勾起七、八年級生的回憶，「大富翁休息站」、「阿土伯哭出來了」、「有旅館跟摩鐵要加成喔」、「烏咪沒有犯罪」、「大富翁走到命運」、「啊不就還好我背著大財神」、「下次要帶土地公來這裡（筆記」、「使用嫁禍卡」、「好貴，看來已經蓋到旅館了。」

還有網友直笑，「以後不敢停這惹」、「那麼……自小客要罰幾千呢」、「好……好……我回去，我回去可以吧」、「我星期一才經過耶！入夜才開罰，對不對？」、「那我停龍潭可以不要罰這麼多嗎？」