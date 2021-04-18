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中科院張宇燕：2021亞洲經濟增速估6.5%以上　沒有上限

▲▼大陸經濟學家、習近平9人經濟國師團之一、中國社科院世界經濟與政治研究所所長張宇燕。（圖／記者陳政錄攝）

▲中國社科院世界經濟與政治研究所所長張宇燕。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／海南博鰲報導

中國社科院世界經濟與政治研究所所長張宇燕18日在海南，就「博鰲亞洲論壇2021年年會」發布年度旗艦報告時表示，在RCEP進一步落實、經濟自疫後復甦的背景下，我們估計亞洲2021年的經濟增速為6.5%以上。他強調，這是比較保守的估計，沒有上限，甚至7%以上都有可能。

「博鰲亞洲論壇2021年年會」18日到21日在海南博鰲召開，18日上午，論壇舉辦發布會並發表《亞洲經濟前景與一體化進程》、《可持續發展的亞洲與世界》兩項2021年年度旗艦報告。

就亞洲經濟前景，由中共總書記習近平經濟國師9人團之一的張宇燕，和前對外經貿大學副校長林桂軍進行講解。張宇燕表示，總體來看，2020年亞洲經濟衰退幅度達1.7%，是戰後的第一次衰退，但相較全球是-3.3%，「還是比較不錯的。」

▲▼博鰲亞洲論壇2021年年會新聞發布會暨旗艦報告發布會,論壇秘書長、大陸前外交部副部長李保東。（圖／記者陳政錄攝）

▲博鰲亞洲論壇2021年年會新聞發布會暨旗艦報告發布會18日上午舉辦。（圖／記者陳政錄攝）

張宇燕列出亞洲經濟發展面臨的挑戰，包括失業率上升，投資和收入分配表現下滑，與此同時，各國為應對疫情採取各樣擴張的財政和貨幣政策，卻也沒有沖銷物價下跌的態勢；另一方面，貿易和投資方面，2020年亞洲貨貿下降了7%，吸引外資下降4%，43個亞洲經濟體中，有41個財政赤字水平大幅上升。

但他強調，相較全球和西方國家，亞洲國家的表現相對好，尤其中國大陸成為全球唯一貿易正增長的主要經濟體。張宇燕認為，隨疫情衝擊下遠程辦公、教育、醫療等，以及依賴數據化、依靠網路的新興經濟發展，將成為未來經濟增長的重要來源。

因此隨RCEP簽署，還有張宇燕認為，中國一帶一路倡議與歐洲班列逆勢成長下，加上疫苗接種的普及，雖在銀行業，以及全球低利率、低通脹、低增長的環境，和高赤字、高資產價格、人口高齡化等現況，還存在許多風險，沒有得到完全改變，特別是疫情的不確定性，但按照報告估計，整個亞洲今年經濟增長為6.5%以上，「這個以上可以是很高的」

林桂軍也提到，RCEP談成後，接下來落實最重要的意義不再於貿易，而是在於進一步增強了亞洲全球價值鏈在全球的地位。他還說，從一個國家對於一個區域出口的程度、貿易依存度、貿易集中度等等指標，以及亞洲工廠佔全球供應鏈重要性的指數來看，近年投資、生產在向亞洲集聚。「如果你看全世界投資環境好的，可以超過亞洲的不多了。」

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▼大陸經濟學家、對外經濟貿易大學前副校長林桂軍。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼大陸經濟學家、對外經濟貿易大學前副校長林桂軍。（圖／記者陳政錄攝）

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