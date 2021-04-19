LIVE／自費疫苗「台大預約爆滿」打氣夯！指揮中心最新說明

記者李佳蓉／綜合報導

自費AZ疫苗今起開放預約，週三（21日）開始接種，全台共31家設有旅遊醫學門診接種專責醫院提供服務。台大醫院今早不到2小時，至5/3的自費接種門診已經全滿；台北馬偕情況也相當，本週三開放至週六短短4天已經有600人預約準備自費打疫苗。對此，指揮中心下午2時召開臨時記者會，由發言人莊人祥主持，預計也將於會中說明。

依照指揮中心規定，自費牛津AZ疫苗適用對象為商務、出國工作、留學及就醫等人道考量者，共31家設有旅遊醫學門診接種專責醫院提供服務。自費者須自付掛號費、診察費、注射費，無法挑選疫苗。

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▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

新冠疫苗公費接種3/22開打以來打氣一直無法拉升，每天接種僅約千劑，目前為止累積接種約3.2萬多人，適用對象也從第一優先的醫護人員至今已經開放至第四類對象。不過，在非公費對象的一般民眾卻相對顯得積極，指揮中心規劃本週三開放自費接種，今日開放預約才半天時間已經有不少民眾上網登記。

台大醫院表示，旅遊醫學門診因應自費接種新冠疫苗特別另開一診，每天接受60個名額打疫苗，院內預約系統開放一週內的預約，在中午12點之前，4/21至5/3連9天都已經額滿，換算已經有540人預約接種。後續視運作狀況進一步評估是否加開下午診。

台北馬偕方面，家醫科旅遊醫學門診每天上下午安排3～4診，每診名額60人，自費預約結算至24日（週六）已經有近600人登記，情況也相當踴躍。