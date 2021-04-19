大阪將籲請發布第3次緊急狀態！防疫升級無效　單日增1220例創新高

▲大阪18日新增1220人染新冠，創下歷史新高。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

日本大阪府知事吉村洋文（Hirofumi Yoshimura）19日表示，面對新冠疫情，現已實施為期2週的「防止蔓延等重點措施」，但醫療體系仍處於極度困難的狀態，將要求中央政府宣布大阪府第3次進入緊急狀態。請求發表聲明的決定將於明（20）日在工作會議上正式公布。

綜合共同社、路透社報導，大阪府等日本多個地方政府實施「防止蔓延等重點措施」，藉此控制新冠疫情，但當地本月在13日到18日的這段期間，連6日新增確診病例數破1000例，其中18日更出現1220人染疫的歷史新高紀錄。

吉村洋文說，「這些（防疫）措施的成果現在應該已經要有成效顯現出來，但我們看看昨天的新增感染狀況，病例數來到1220例，創下新高紀錄，醫療體系也處於可怕的狀態」，有必要祭出主題公園、大型商業設施暫停營業等強而有力的對策。

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