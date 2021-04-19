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自費疫苗開放預約「10大QA一次看」　誰能接種、到哪打秒知道

▲▼新冠肺炎AZ牛津疫苗3/22全台醫護人員率先開打，一早新北市長侯友宜便到亞東醫院視察疫苗開打情形。亞東醫院院長林芳郁以身作則帶頭接受AZ疫苗接種，院內許多醫護人員也紛紛響應排隊接受AZ疫苗施打。（圖／記者湯興漢攝）

▲新冠疫苗21日起開放自費接種，資料照。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪巧藍／整理報導

我國向國際採購新冠疫苗陸續到貨，目前為止取得直接洽購與COVAX分配的AZ疫苗各一批，數量超過30萬劑，從3月22日開打以來至4月16日累積接種3萬2,389人，目前公費對象開放至第四類，至於其他有需求但還不屬於公費對象的民眾，指揮中心已經規劃於本週三（21日）開放自費接種，今（19）日起提供預約，《ETtoday新聞雲》整理10大常見QA一次看。

Q1：什麼樣的身份可以接種自費疫苗？

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本次開放自費接種疫苗以「商務、出國工作、留學及就醫等人道考量者」為對象。指揮中心採取信任態度，僅需於接種門診時應於自費接種意願書填列「出國目的」，以利醫療紀錄；醫師看診時，除評估接種者健康狀況及過往疫苗接種史，亦會詢問出國目的(如工作、留學等)，無須額外出示證明或簽立切結書。

指揮中心目前暫不開放純以旅遊為目的的出國者自費接種疫苗，但會視國際疫情及國內疫苗供貨情形，滾動式調整自費適用對象。

Q2：自費疫苗要到哪裡接種？

4月21日起，開放設有旅醫門診的COVID-19疫苗接種專責醫院辦理，計有31家；後續會視接種情況評估是否增加接種地點。

旅遊醫學門診之COVID-19疫苗接種專責醫院據點。（圖／截自疾管署網站）

▲31家旅遊醫學門診之COVID-19疫苗接種專責醫院據點。（圖／截自疾管署網站）（點圖放大）

Q3：自費疫苗可以隨到隨打嗎？

不行，自費疫苗採預約制。相關資訊接種醫院會公布於官網，4月19日(週一)10:00後，開放有出國必要的民眾預約。

目前國內使用的新冠疫苗為AZ，屬於多劑型，1瓶提供約10劑接種，且開瓶後需於 6 小時內使用完畢，所以醫院必須安排自費、公費預約接種對象，共同開瓶、集中接種等，以發揮疫苗運用效益。

Q4：自費疫苗如何收費？

自費接種不用收取疫苗費用，但要自付掛號費、診察費、注射費。

每劑接種收費指揮中心訂有上限，依照醫院層級，醫學中心收費以600元為上限、區域醫院550元、地區醫院500元。根據疾管署官網COVID-19疫苗專區有彙整各醫院自費預約資訊，費用也到相關網頁參考。

Q5：可以選擇廠牌嗎？

自費接種無法選擇廠牌。

不過目前國內採購新冠疫苗已經送抵台灣且開始使用僅有AZ疫苗，也因此，現在到醫院進行自費或者公費接種，使用疫苗都是AZ疫苗。

AZ疫苗。（圖／指揮中心提供）

▲AZ疫苗屬於多包裝劑型，一瓶可以提供約10人接種，必須預約達到人數再來開瓶。（圖／指揮中心提供）

Q6：自費疫苗有數量限制嗎？

指揮中心初步先開放1萬劑新冠疫苗供民眾自費接種，由於AZ疫苗需接種2劑，總計可以提供5000人使用，後續也會再評估是否增加數量。

Q7：兩劑可以在不同醫院打嗎？

可以。民眾可依需求，選定不同旅醫合約醫院的旅遊醫學門診接種2劑疫苗。

Q8：外國人可以自費打疫苗嗎？

自費接種新冠疫苗不限國籍，只要年滿18歲以上就可以預約自費施打。

Q9：公司行號可以集體接種嗎？

可以。指揮中心鼓勵有相關需求公司與提供自費疫苗服務的醫院聯繫，進行團體接種安排，

Q10：打完疫苗可以獲得檢疫豁免或者縮短天數嗎？

目前國際疫情仍嚴峻，且疫苗涵蓋率尚不足，故自國外入境者仍須依照指揮中心規定進行入境居家檢疫及自主健康管理。

▲▼新冠肺炎AZ牛津疫苗3/22全台醫護人員率先開打，一早新北市長侯友宜便到亞東醫院視察疫苗開打情形。亞東醫院院長林芳郁以身作則帶頭接受AZ疫苗接種，院內許多醫護人員也紛紛響應排隊接受AZ疫苗施打。（圖／記者湯興漢攝）

▲新冠疫苗接種，資料照。（圖／記者湯興漢攝）

指揮中心也提醒，疫苗保護力並非 100%，為預防疾病的發生、保護易感族群，建議即使完成 COVID-19 疫苗接種，仍應遵守防疫新生活原則，勤洗手、佩戴口罩、保持社交距離。

指揮中心表示，AZ疫苗依臨床試驗安全性結果顯示，接種後可能產生的不良反應包括接種部位腫脹、疼痛、疲倦、肌肉痛、關節痛、身體不適、體溫上升、發燒、畏寒等，一般於接種後數日內均可緩解，如民眾返家後有持續發燒、呼吸困難、氣喘、暈眩、心跳加速等不適症狀，請儘速就醫並告知醫師曾接種疫苗，以及時診治並釐清病因。

民眾亦可透過疾管家V-Watch系統進行資料填寫與註冊，系統將主動推播告知須回報健康狀況的日期，透過簡單的問卷進行健康追蹤，系統將依據使用者回報情形，給予合適的關懷或就醫建議。

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