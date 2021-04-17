越南妹噓寒問暖…台南男「以為愛情降臨」暈了！711店員秒出手救他

▲▼「越南妹」天天噓寒問暖，台南老翁以為愛情降臨暈了，險遭詐騙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南詹姓老翁在網路上認識1名「越南女子」，對方以LINE對話向詹姓老翁噓寒問暖，老翁以為愛情降臨，而後該女子向老翁誆稱需錢孔急，要求老翁立即匯款3000元美金至指定帳戶內，老翁情急跑至統一超商要匯款救急，卻不ATM操作匯款，轉向超商陳姓女店員求助，女店員心覺有異暗中報警查處，及時阻止老翁被騙8萬6千元。

白河分局警方指出，白河派出所警員林哲弘據報立即趕至現場，並與陳姓店員取得老翁信任後，請他提交與網友之LINE對話紀錄查看，發現老翁果真是中了假交友之詐騙手法，經多方解說才讓被害人恍然大悟，也保住了8萬6000多元之積蓄。

難能可貴的是陳姓女店員平日均有積極參與白河分局之阻詐工作，並從分局之「金融機構、超商阻詐群組」中注意最新詐騙手法來隨時關懷注意到店顧客。去年6月份也積極主動察覺1名購買2萬元遊戲點數之女婦人係遭詐騙，當時也立即通報警方到場阻詐成功並經分局表揚。

白河警分局長陳明宏得知陳姓店員2度成功阻詐，親自到場感謝並頒贈獎勵金，對機警店員主動關懷提問來守護民眾財產，也正是「金(金融機構)超(超商)警(警察機關) 阻詐三層封鎖線」之最佳體現；也呼籲民眾近期假交友、假親人、假檢警之詐騙方式仍時有發生，民眾如接到類似詐騙電話，應保持冷靜，立即撥打165反詐騙電話查詢，或直接前往鄰近的警察機關尋求協助，以避免受騙上當。