鳳凰衛視換「中資當家！」　劉長樂出售38%持股

▲鳳凰衛視前主席劉長樂確認全數出售38%持股（圖／翻攝 微信中庸志）

記者任以芳／綜合報導

鳳凰衛視昨18日證實，前公司大股東、主席劉長樂將手中18.94億股、占37.93%的股份，售予紫荊文化集團及信德集團，其中前者為中資企業。綜合港媒消息稱，劉長樂手中的鳳凰衛視股份，幾乎出清共套現11.56億港元，換算台幣大約42億現金。

過去外界對於鳳凰衛視立場定位為「親北京派」，綜合香港信報、新加坡聯合早報引述消息人士稱，劉長樂已簽字，手上股份全出售給紫荊文化（香港）集團及已逝澳門賭王何鴻燊之女何超瓊旗下的信德集團，佔鳳凰衛視總股本約37.93％，合共套現11.56億港元，換算台幣約42億台幣左右。

▲2021.2.26 徐威獲任鳳凰衛視行政總裁。（圖／翻攝 上海社會科學院官網）

據了解，紫荊文化集團是大陸2月間在香港組建的「文化央企」，統轄香港4大中資出版商，包括聯合出版集團、紫荊雜誌社、銀都機構、中華文化城等，以及三聯書店、商務印書館及中華書局等書商。等書商；該集團是中共財政部代表國務院履行出資人職責，相當於副部級，目前由海南省副省長毛超峰任董事長。

目前，接替劉長樂出任行政總裁的是現年54歲的徐威，他曾任上海東方衛視傳媒有限公司總經理、總編輯、上海市人民政府新聞發言人、市政府新聞辦公室主任等等，與鳳凰衛視的服務合約為期3年，年薪280萬港元。

綜合港媒報導，今年2月25日鳳凰衛視高層人事大地震，疑似和鳳凰金融的「P2P借貸」風波有關係。當時，董事長和行政總裁據指都將撤換，由上海社科院書記徐威、央視副台長孫玉勝入主，外界也盛傳，創辦人劉長樂家族極有可能退出鳳凰衛視。

▼今年二月鳳凰衛視高層異動 。（圖／翻攝 鳳凰衛視官網）