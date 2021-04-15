《朝鮮驅魔師》嚇壞中資！　這部新韓劇「全刪」中國廣告

▲韓劇《我的室友是九尾狐》刪除中國置入廣告。（圖／翻攝 《我的室友是九尾狐》宣傳片段）

記者任以芳／綜合報導

古裝韓劇《朝鮮驅魔師》因為出現「中國元素」被認為扭曲歷史，遭到韓國網友成功抵制下架，這起事件也讓中方投資人十分緊張。據韓媒《亞洲經濟》13日報導稱，中國製作方愛奇藝多方考量後，決定刪除新韓劇《我的室友是九尾狐》裡面中國產品置入的廣告。

陸媒《觀察者》引述消息稱，「因為近來韓國國內反華情緒有所抬頭」，Studio Dragon公司身為製作方，避免引起韓國觀眾反感，在與播出平台tvN電視台商量，決定刪除《我的室友是九尾狐》劇情裡所有中國產品置入的廣告。據了解，這部韓劇的投資方是中國的視頻網站愛奇藝。

報導指出，Studio Dragon公司的工作人員13日接受韓媒採訪時透露這個消息，並稱置入廣告的鏡頭並不多，沒有給後期製作增加過多的工作量，不會影響播出計劃。

▲《我的室友是九尾狐》 。（圖／翻攝 微博 愛豆星聞報）

據了解，《我的室友是九尾狐》由韓國演員張基龍和李惠利主演，講述一個活了999年的九尾狐與女大學生因為一場意外而開始同居的故事。 該劇已於3月完成拍攝，目前正在進行後期製作，初步定在5月登陸tvN電視台播出。日前，登上韓國社交網路的熱搜榜，為韓國網民熱議。

原因在於，這部劇是中國視頻網站愛奇藝首次製作的韓國原創作品，「中國資本大舉入組」，韓國網民質疑劇中可能出現「非常生硬的中國產品置入廣告」。 有此質疑，又是「因為近來韓中兩國網民因為泡菜、韓服等話題大打口水仗，韓國國內的反華情緒有所抬頭」。

報導進一步稱，《亞洲經濟》等不少韓媒提到，先前《女神降臨》和《文森佐》置入中國廣告遭到吐槽， 韓國網民認為，「在韓劇中置入中國產品的廣告十分不合適，連點國家概念都沒有」。

▲《朝鮮驅魔師》是韓國史上最短命韓劇。（圖／翻攝 風聞社區）

另外，古裝韓劇《朝鮮驅魔師》雖然沒有植入中國產品的廣告，劇情安排中國的月餅和漢服，被韓國網民認為是「扭曲歷史」，才播出兩集遭到網友連署抗議，最後停播。

針對上述事件，《韓聯社》曾稱，受到新冠肺炎疫情影響，韓劇市場逐漸萎縮，觀眾需求仍然是多元化，謀求出海的目標不變，在這些背景下，中國資本進入韓國娛樂產業恰如其時。