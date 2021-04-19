地震震度「5強6弱」是什麼　網拿罩杯神比喻秒懂！氣象局解釋了

▲目前地震震度分為10級。圖為2019年所發布，下圖才是現行分級表（圖／翻攝自「交通部中央氣象局新聞稿 」）

記者曾筠淇／綜合報導

花蓮壽豐鄉18日晚間10點14分發生芮氏規模6.2的地震，花蓮震度「6弱」。以往震度多會用「級」來表示，因此就有網友發文提出疑問，好奇為什麼現在會有5強、6弱的說法？貼文曝光後，隨即引發網友熱議；而事實上，氣象局會將分級從8個升級為10個，是為了強化地震發生時的應變作業實用性。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「5強6弱是X小」為題發文，提到以前地震震度全部都是用「級」來當單位，5級就5級、6級就6級，但是現在卻多了「強、弱」，讓他不明白其中原因，好奇改稱5強、6弱這種說法有什麼實質意義？

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貼文曝光後，就有網友留言回應，「比5大很多、比6小一點」、「5的強度快到6、6的弱一點點就到5」、「你是沒聽過大B小C喔，同樣道理啊」、「大D小E的概念」、「分級分細一點」、「震度是防災需求，不是你害怕程度的指標」、「因為台灣的震度分不夠細，都整數，才發明新名詞」。

▲現在改為5弱、5強、6弱、6強的說法。（圖／翻攝自「交通部中央氣象局新聞稿 」）

事實上，中央氣象局先前就曾表示，5級強震和6級烈震的級距區間較寬，不利於區分災情差別，所以為了強化地震震度在救災與應變作業的實用性，便參考美、日研究結果，將5級、6級細分為5弱、5強、6弱、6強。目前地震震度分級表一共有10級，其自2020年1月1日開始施行。

此外，其中6弱強度為烈震，會有劇烈搖晃，導致人無法站穩，大型家具可能大幅移動、翻倒，門窗扭曲變形、耐震較差的房屋可能損壞、倒塌，耐震較強的房屋也會受損。