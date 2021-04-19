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台灣最強罐頭！他狂推「肉醬」　老饕曝1物：一罐搞定

▲▼罐頭,罐頭食品,超商。（圖／取自Pixabay）

▲罐頭食品方便又好吃，有些老人甚至可以三餐都當配菜吃。（圖／取自Pixabay）

實習記者陳培鈞／綜合報導

超市常見的罐頭食品，是許多人三餐的優良配菜，舉凡吃稀飯、煮麵甚至是煮火鍋，都能看到罐頭食品的蹤影。一名網友在PTT發文問，台灣最強罐頭是哪個？網友回應顯示，甜罐頭首推鳳梨罐頭，鹹罐頭則非茄汁鯖魚莫屬。

一名網友在PTT以「台灣最強罐頭是哪個？」為題發文，表示從罐頭可以看出一個國家的飲食習慣跟口味偏好，「如果只能選一個台灣代表的罐頭你會選哪個？」他則最喜愛廣達香肉醬，「我個人覺得廣達香肉醬最強沒有之一」。

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▲▼新冠肺炎疫情確診破百 民眾到賣場搶購民生物資 罐頭食品 貨架空。（圖／記者屠惠剛攝）

▲新冠肺炎疫情熱燒時，民眾搶買罐頭食品。（圖／記者屠惠剛攝）

此文一出，引起各方論戰，口味偏鹹的罐頭，各有擁護者，「紅鷹牌海底雞，比土雞還要好吃 」、「鮪魚罐頭」、「欣欣紅燒牛肉」、「麻婆豆腐啦」、「青葉魯肉飯，香的不得了~」、「絕對是蔭瓜，老人可以餐餐都配」、「土豆麵筋光醬汁就能配飯吃了，神器」、「海底雞跟茄汁鯖魚，只有這兩個加上鐵罐味不討厭」、「紅燒鰻或茄汁鯖魚，都很下飯」、「大茂黑瓜，土豆麵筋」。而甜罐頭的部分，網友們首推鳳梨罐頭，紛紛留言，「鳳梨好嗎」、「鳳梨罐頭，超甜」。

其中又以茄汁鯖魚獲得最高票，因為它不僅美味，還很方便，非常適合懶人下廚。「鯖魚罐頭能煮麵」、「懶人煮麵就是茄汁鯖魚整罐下去，加要吃的料，連調味都省了」、「我媽很愛在颱風天停電時，開茄汁鯖魚罐頭，下麵給我們吃！好懷念喔」、「茄汁鯖魚，煮麵、火鍋一罐搞定」、 「鯖魚罐頭阿，摻在麵裡我可以吃8球麵」。

 
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