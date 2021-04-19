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深夜全台連2震！專家揭原因在「關鍵斷層」：921後變得很活躍

▲花蓮超市因昨晚強震搖晃，架上商品都掉落地上。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者周姈姈／台北報導

花蓮縣壽豐鄉昨（18）日晚間10時11分、14分，分別發生規模5.8、規模6.2極淺層地震，3分鐘內連續2次地震，讓民眾都嚇壞了，而針對這2起地震，就有專家指出「為能量的正常釋放，達到平衡狀態，也比較不會再發生像921一樣的大地震」，不過也有專家認為昨晚地震發生的斷層帶，自921後變得很活躍。

台大地質系教授陳文山指出，以往的地震大多發生花東縱谷斷層上，但昨天的地震是在「中央山脈斷層」上，這個斷層一般來說很少發生地震，大概在921之後、約2006～2009年間這個斷層就變得很活躍，10幾年來這裡也發生過很多次地震，另外，也有部分學者指出0206的地震也是發生在這個斷層。

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陳文山解釋「中央山脈斷層是40年前學者提出的概念，從花蓮外海到台東外海約200～300公里長，但是我們找了很久都不到，而大概在3～4年前，我們幫防災中心建構地下斷層系統，因此昨晚地震一發生時，我們看了位置、深度等資料，就知道是發生在中央山脈斷層。」

▲昨晚10時11分、14分，分別發生規模5.8、規模6.2極淺層地震。（圖／氣象局）

前地震中心主任郭鎧紋則指出，從2020年到現在能量都是正常釋放的，2020年有4個規模6地震，今年到現在則是有2個規模6地震，以每年累積平均8顆原子彈的能量來看，目前釋放、累積的能量是差不多的，有達到平衡狀態，因此也比較不會再發生像921一樣的大地震。

郭鎧紋說「如果地震的時候只釋放3顆原子彈的能量，就代表還會有5顆原子彈會存在斷層裡，若是一直累積下去，可能就會爆發像921一樣的大地震，目前來看，就是2017～2019的能量釋放比較少，而從2020年開始到現在就恢復正常。」

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