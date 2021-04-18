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社會 社會焦點 保障人權

高雄轎班過火儀式釀災！24信徒腳底燒燙傷1住院　廟方發聲了

記者許宥孺／高雄報導

高雄市甲仙區震威宮17日舉行宮廟活動，下午5點多驚傳意外，轎班成員扛著神轎在過火時不慎摔倒，後面信徒也跌成一團，事故共造成24人腳底板受燒燙傷送醫，1名男性信徒因燙傷面積達3.5%二度灼傷而住院醫療，而事發隔日，廟方也首度發出聲明。

▲高雄震威宮過火儀式。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄震威宮過火儀式，信徒疑似不耐木炭高溫跌倒。（圖／記者許宥孺翻攝）

廟方表示，甲仙阿里關三帝嶺震威宮，在此先感謝大家的關心，關於昨日午間過火場的狀況，辛苦所有參與本宮的廟會人員，以及遠從外地前來幫忙的親朋好友，還有所有來參拜的信眾。昨日發生狀況的當下混亂當中，很感謝不顧一切上前關懷及幫忙的大家，感謝你們熱心熱力的協助。

廟方指出，「震威宮廟會人員都平安，目前受傷的傷患都安全的就診檢查完畢，大家都平安並無大礙，在此聲明，也謝謝大家的關心，三帝嶺震威宮在此誠摯的感謝大家，祈願大家平安、健康。」

▲高雄震威宮過火儀式。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲轎班成員抬著神轎，過火時不慎跌倒，後頭也跌成一團。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄震威宮過火儀式。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲木炭隨即產生明火，圍觀人員趕緊上前救援。（圖／記者許宥孺翻攝）

這起多人燒燙傷事故就發生在17日下午5點多，高雄甲仙區震威宮正在舉行過火儀式，轎班成員和信徒前後踏過木炭，不過疑似過火木炭疑似沒控制好溫度，有抬著神轎的轎班人員疑似不耐高溫跌倒，而跟在後頭的成員也跌成一團，木炭隨即產生明火，接著傳來陣陣鞭炮聲，圍觀人員趕緊上前幫忙。

高雄市消防局在17日下午5點21分接獲報案，甲仙區中興路震威宮舉辦廟會活動，在舉行過火儀式時發生意外，造成多人燒燙傷，勤指中心前後共派12車22人前往處置，後統計現場共有24人受傷，分別為23名男性及1名女性，年紀最小為17歲，年紀最大則為70歲，腳底分別有1至3度不等灼傷，分送旗山醫院、義大醫院和旗山重安醫院治療，所幸傷勢皆無大礙。

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