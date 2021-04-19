2年前同天也地震！21樓8秒搖垮畫框　屋主回顧PO文腿軟到發毛

記者黃翊婷／綜合報導

花蓮縣壽豐鄉18日晚間10時11分、14分，分別發生規模5.8、規模6.2極淺層地震，3分鐘內連續兩次地震，嚇壞不少人。住在21樓的網友李秧舜事後於臉書「爆廢1公社」PO出兩段影片，提到2019年的4月18日也發生地震，雖然比這一次小很多，但搖很久，看完回顧影片讓他瞬間全身發毛。

▼▲2年前的地震把畫框搖到掉落，燈具狂晃。（圖／李秧舜提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

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李秧舜18日晚間10時42分在臉書「爆廢1公社」PO文表示，剛剛地震讓住在21樓的他快要嚇死，這次地震雖然比2019年的小很多，但搖很久，後來翻了一下臉書的回顧，本來只是腿軟，一看瞬間全身發毛，兩次地震竟然都發生在4月18日。

在2019年的影片中，李秧舜錄下家中物品搖晃的程度，掛在牆上的畫框左右大力甩動，大約8秒鐘後就因為承受不住晃動的力量，掛繩直接斷裂，而另一邊的吊燈仍在不停晃動，讓他嚇得直呼「哇靠」、「這也太搖了吧」。

沒想到就在2年後的同一天又發生地震，在2021年的影片中，李秧舜家中的畫框雖然晃得比較小力，但還是讓他與家人忍不住驚呼「哇哇哇」、「超斜的耶」。

▲昨日（18日）的地震雖然沒有2年前大，但持續時間較久。

其他網友看完這兩段影片，紛紛留言表示，「夭壽，這太可怕了」、「燈具搖得好嗨，真的好可怕」、「你是搭到海盜船？」、「如果沒說地震，我還以為是靈異現象」、「太可怕了，怎麼這麼剛好也是4月18日」。

還有花蓮的民眾留言說，「我花蓮這邊還一直聽到地鳴聲，快睡著了又響一下，嚇到不敢睡」、「我的動態回顧跳到2年前4月18日在花蓮，當時在花蓮的超商遇到地震，天花板都掉下來了」。

▼李秧舜回顧2019年的PO文，瞬間全身發毛。

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