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社會 社會焦點 保障人權

潘穎諄媽媽靈堂擁抱兒媳大哭　「他是我們一輩子的驕傲」

記者趙蔡州／綜合報導

飛官潘穎諄失聯長達27天，今天（18日）上午在屏東南仁漁港被尋獲。台東縣長饒慶鈴和台東市長張國洲下午前往靈堂安慰致意，過程中潘媽媽忍不住淚水決堤，與饒慶鈴擁抱並哽咽說「我們從來沒有放棄等他回來」、「很驕傲有這個兒子」、「他是我們一輩子的驕傲」，讓現在眾人頻頻拭淚。

▲▼遺體尋獲　潘穎諄母靈堂抱饒慶鈴大哭「很驕傲有這個兒子」。（圖／記者楊漢聲攝）

▲潘穎諄遺體在南仁漁港被尋獲，饒慶鈴18日下午前往靈堂慰問家屬。（圖／記者楊漢聲攝）

饒慶鈴18日下午4時許前往慰問潘穎諄家屬，她認出潘母是在她第一年縣長任內，從南迴一所國小退休的，主動上前擁抱對方，讓強忍淚水的潘母忍不住眼淚決堤，她看了也相當難過、頻頻拭淚，也安慰潘母說，「幸好你們沒有放棄，他（潘穎諄）已經回來」。

潘母聽了一邊與饒慶鈴擁抱一邊說，「我們沒有放棄等我的兒子回來」，「回來了，回來了……」、「我很驕傲這個兒子，而且他有留一個非常可愛的孫子給我們」，這時潘穎諄的妻子也忍不住落淚，她也馬上回頭擁抱兒媳，安慰說「他是我們一輩子的驕傲」，現場氣氛相當哀戚。

▲▼遺體尋獲　潘穎諄母靈堂抱饒慶鈴大哭「很驕傲有這個兒子」。（圖／記者楊漢聲攝）

▲潘穎諄媽媽擁抱饒慶鈴並哽咽說，「我很驕傲這個兒子」。（圖／記者楊漢聲攝）

潘穎諄的哥哥在現場感謝各界的協助，也很感激政府、軍方堅持沒有放棄，把弟弟的遺體帶回來，「大家辛苦了，真的，現在人有找到就好了」、「我們後面趕快幫穎諄好好的送他一程，有回家就好了」，最後也雙手合十，再一次感謝大家的協助。

執行搜尋任務的海陸兩棲偵搜隊員18日上午6時50分準備出勤時，在滿州南仁漁港岸邊的潮間帶發現一個橘色飛行衣，靠近檢查後發現只剩下頭骨，不過飛行衣上繡有上尉官階的識別軍銜，確認是潘穎諄。遺體送出漁港時，參與的國軍救難人員紅著眼眶，列隊敬禮高喊「任務結束，回家了」，場面令人動容。

 
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