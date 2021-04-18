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蔡英文報喜「3月出口額破兆」　李貴敏：民進黨還不願面對「經濟傾中」

▲▼3月進出口金額同攀新高。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

▲蔡英文臉書報喜，3月進出口總額創新高。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

記者楊蕓／台北報導

今年3月，台灣單月出口總額達358.9億美元，換算超過新台幣1兆元，總統蔡英文日前也開心在臉書發哽圖宣布喜訊。國民黨立委李貴敏18日指出，台灣對陸出口比重已達44.3％再創新高，批民進黨「政治依舊仇中、經濟仍然傾中」，實際上如果扣掉對大陸出口，民進黨哏圖自誇新高紀綠全是泡沫。

李貴敏指出，蔡總統用哏圖分享我國三月出口總額破兆喜訊，緊接著又是一波波大內宣與新聞洗版。然而，台灣對陸出口占總出口比重已上升到44.3％新高點，她質疑，民進黨政府動不動喊仇中保台，但為什麼我們對大陸出口比例這麼高？為什麼對大陸的經濟依賴越來越重？新南向又為什麼一事無成？這些真正的問題民進黨政府都不願面對。

「民進黨執政一大弊病，就是把大部分預算花在大內宣上，選擇性地揭露訊息，還把腐爛的東西包裝的漂漂亮亮。」李貴敏說，這些腐爛敗筆被掩蓋或美化後，人民再也無法知道事實真相，也造成行政怠惰不面對問題或設法解決，以致時程嚴重延誤，甚至雪上加霜。

李貴敏指出，她去年質詢行政院長蘇貞昌時，當時台灣對陸出口占總出口比重已達43%點多了，今年還繼續增加，然而，民進黨政府及側翼繼續各類歧視性語言及漫罵，「政治依舊仇中、經濟仍然傾中」，實際上，如果扣掉對大陸出口，民進黨網軍哏圖的自誇新高紀綠全是泡沫。

李貴敏也提到，如果把高科技、電子業去掉的話，其實傳統產業部分都是負數成長，有些傳產甚至是兩位數的負成長，這是非常嚴重的警訊。

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蔡英文李貴敏經濟出口

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