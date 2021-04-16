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彭文正告法官！小英論文案發回相同法官審理　「應自行迴避」

記者黃宥寧／台北報導

資深媒體人彭文正對蔡英文提起「確認博士論文不存在之訴」一審敗訴，彭提上訴二審高院認定，訴訟程序有重大瑕疵，廢棄原判決，發回台北地方法院更為審理。北院16日重新審理進行第一次開庭「言詞辯論」，彭委任律師庭上表示承審法官張詠惠應自行聲請迴避，認為她若繼續審理將有偏頗之虞，應迴避其審理；彭更中途離庭，直接遞狀對張詠惠法官提告。

▲▼彭文正。（圖／記者黃宥寧攝）

▲彭文正提總統蔡英文博士論文不存在之訴，遭高院廢棄原判決，16日北院重新審理。（圖／記者黃宥寧攝）

彭文正日前對蔡英文提起「確認博士論文不存在之訴」，一審台北地院認為，彭文正的聲明雖為「確認系爭論文不存在」，但起訴狀內記載，是同時就蔡英文是否取得博士學位的事實請求確認，而非請求確認法律關係，蔡英文是否具有博士學位，均屬單純事實問題，並非法律關係，不得作為確認標的，因此本案不經言詞辯論，故判彭文正敗訴。

一審敗訴後彭文正怒批法官在2019年完全沒經任何審判及訊問，居然在2020年總統大選後4天直接判他敗訴並提出上訴，二審高院在今年1月開庭後認定，訴訟程序有重大瑕疵，廢棄原判決，發回台北地方法院更為審理。16日北院重新審理進行第一次開庭「言詞辯論」，大批支持彭文正粉絲一度將法院樓梯擠得水洩不通，甚至不斷呼喊「彭文正加油！」

由於該案高院廢棄後發回給北院原本承審的法官張詠惠，彭文正及律師張靜、李震華對此感到相當不滿，並當庭對張詠惠法官表示「法官不是神更不是聖人，妳不會遷怒嗎？」更向法官嗆「我們是為了保有妳顏面，如果妳自己不肯聲請迴避，我們下庭就去聲請迴避狀紙。」

▼彭文正屢爆總統蔡英文未取得博士論文，刑事部分先前被依加重誹謗、公然侮辱罪起訴。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨中執會，賴清德支持者場外抗議，彭文正到場聲援。（圖／記者林敬旻攝）

一度彭文正與律師團向法官為了「聲請迴避」爭相辯論，場面一度火爆，彭文正竟站起來向法官表示「要去遞狀」，便離席，坐旁聽席彭文正粉絲竟此起彼落歡呼加拍手掌聲。

當彭文正再回法庭，當庭表示已經對法官提起民事訴訟，彭文正與律師也提出訴訟內容及標的說明，法官不斷詢問是否要繼續進行言詞辯論，由於雙方律師都表示不願意進行訴訟，庭訊將近30分鐘後，法官諭知候核辦。

刑事部分，台北地檢署3月31日偵結，認為彭文正持續在YouTube頻道《政經關不了》節目中，指控蔡英文並不是真的博士，是「騙子」及臉書PO文關於「假博士」的爭議，都未經合理查證，依加重誹謗、公然侮辱罪起訴彭文正，這也是蔡英文總統首次控告媒體人起訴的案例。

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