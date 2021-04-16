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蔡英文款宴陶德訪團愛犬同框合影　蕭美琴：貓呢？　

▲▼總統蔡英文晚間在官邸款宴陶德訪團。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文晚間在官邸款宴陶德訪團。（圖／總統府提供）

記者蔡文鈴／台北報導

總統蔡英文15日晚間於官邸款宴請美國前參議員陶德訪團。會後，蔡英文透過臉書、推特釋出大合照，她領養的退役導盲犬也一同入鏡，駐美代表蕭美琴看到照片後反問「貓呢？」

蔡英文昨晚於官邸款宴美國總統拜登（Joe Biden）的摯友前聯邦參議員陶德（Chris Dodd），以及前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）、史坦柏格（James Steinberg），宴會結束後於官邸前合影留念，照片中除了她領養的3隻退役導盲犬之外，新領養的搜救犬「樂樂」也超搶眼地一起合影。

此外，副總統賴清德，總統府秘書長李大維、國安會秘書長顧立雄、行政院政務委員鄧振中、外交部長吳釗燮、國防部長邱國正，以及美國在台協會台北辦事處長酈英傑（William Brent Christensen）、副處長谷立言（Raymond Greene）等人也應邀出席。

隨後，賴清德透過推特發布照片表示，「台美兩國之間的友誼從未如此強大」，蕭美琴留言問「貓呢？」賴清德則回覆「貓在拍照」；蕭美琴也轉發貼文，貓戰士有時會與台灣副總統進行對話，以減輕工作壓力。

▼蕭美琴推特回應賴清德。（圖／翻攝蕭美琴推特）

▲▼蕭美琴推特回應賴清德。（圖／翻攝蕭美琴推特）

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