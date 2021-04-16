許水德19日舉辦告別式　蔡英文親頒褒揚令、美日政要唁電哀悼

▲許水德告別式於19日舉行。（圖／記者湯興漢攝）



記者蔡文鈴／台北報導

前考試院長許水德上月底辭世，享耆壽91歲，告別式將於4月19日下午1時45分於台北市第一殯儀館景行廳舉行。總統蔡英文槍親頒褒揚令，日本副首相麻生太郎、日本防衛大臣岸信夫及美國艾森豪協會主席喬治德拉瑪等美、日政要均發來唁電，表達哀悼。

國民黨表示，許水德於3月31日辭世，黨主席江啟臣指示秘書長李乾龍長全力協助治喪事宜，召集黨內各部門與家屬討論相關細節。

國民黨指出，4月19日告別式將發送「許前院長水德先生行述」，由前副總統連戰題字，許前院長追思紀念照由國民黨前主席吳伯雄題字。葬禮中首先將由蔡英文總統親頒褒揚令，隨後進行覆旗榮典，由馬英九前總統擔任主禮官，前副總統吳敦義、國民黨主席江啟臣、立法院前院長王金平、國大前議長陳金讓擔任黨旗覆旗委員；考試院長黃榮村、監察院前院長陳履安、考試院前院長關中、考試院前院長伍錦霖擔任國旗覆旗官。

國民黨提到，許水德辭世亦接獲包括日本副首相麻生太郎、日本防衛大臣岸信夫、日華議員懇談會、日本台灣交流協會、前日本眾議院副議長衛藤征士郎、「福岡日華親善協會」會長天岡健、日台交流協會前駐台代表沼田幹夫以及美國艾森豪協會主席喬治德拉瑪等發來唁電，表達哀悼。日台交流協會台北事務所代表泉裕泰在唁電中特別提及，許水德「是台灣首位獲贈旭日大授章之第一人且為前駐日代表，在台灣與日本的交流上貢獻良多」，對許水德表達由衷的敬意。

此外，許家家屬請黨中央轉達，許前院長一生樸實，懇辭各界奠儀與花籃。