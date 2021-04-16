　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

許水德19日舉辦告別式　蔡英文親頒褒揚令、美日政要唁電哀悼

▲▼許水德靈堂，靈堂佈置。（圖／記者湯興漢攝）

▲許水德告別式於19日舉行。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡文鈴／台北報導

前考試院長許水德上月底辭世，享耆壽91歲，告別式將於4月19日下午1時45分於台北市第一殯儀館景行廳舉行。總統蔡英文槍親頒褒揚令，日本副首相麻生太郎、日本防衛大臣岸信夫及美國艾森豪協會主席喬治德拉瑪等美、日政要均發來唁電，表達哀悼。

國民黨表示，許水德於3月31日辭世，黨主席江啟臣指示秘書長李乾龍長全力協助治喪事宜，召集黨內各部門與家屬討論相關細節。

國民黨指出，4月19日告別式將發送「許前院長水德先生行述」，由前副總統連戰題字，許前院長追思紀念照由國民黨前主席吳伯雄題字。葬禮中首先將由蔡英文總統親頒褒揚令，隨後進行覆旗榮典，由馬英九前總統擔任主禮官，前副總統吳敦義、國民黨主席江啟臣、立法院前院長王金平、國大前議長陳金讓擔任黨旗覆旗委員；考試院長黃榮村、監察院前院長陳履安、考試院前院長關中、考試院前院長伍錦霖擔任國旗覆旗官。

國民黨提到，許水德辭世亦接獲包括日本副首相麻生太郎、日本防衛大臣岸信夫、日華議員懇談會、日本台灣交流協會、前日本眾議院副議長衛藤征士郎、「福岡日華親善協會」會長天岡健、日台交流協會前駐台代表沼田幹夫以及美國艾森豪協會主席喬治德拉瑪等發來唁電，表達哀悼。日台交流協會台北事務所代表泉裕泰在唁電中特別提及，許水德「是台灣首位獲贈旭日大授章之第一人且為前駐日代表，在台灣與日本的交流上貢獻良多」，對許水德表達由衷的敬意。

此外，許家家屬請黨中央轉達，許前院長一生樸實，懇辭各界奠儀與花籃。

ET快訊
舒力基路徑「明顯西修」　最接近台灣時間點曝
快訊／台中查獲首例牛肉瘦肉精超標　楓康超市遭罰12萬元
最重才7年！李義祥害死49無辜性命　檢建請法院「判最高刑度」
何孟遠2年前樣貌被挖出　網一看對比照愣了
活龍蝦鐵板上「彈跳到死」網全怒炸　客人出面了真相逆轉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

4月擾台14次！共機運8進入我西南空域　遭我軍廣播驅離

沒用卻被收1045！新北誤徵污水下水道使用費　何博文批搶錢

桃園少輔院爆打手槍、灌水私刑凌虐　院長邱量一縱容遭監院糾舉

台灣本島爆牛結節疹疫情　北市75畜牧牛、擎天崗5水牛無感染

許水德19日舉辦告別式　蔡英文親頒褒揚令、美日政要唁電哀悼

國民黨批治安差黑槍氾濫　政院：強力掃蕩不法幫派

「可以讓我再抱抱她嗎？」6歲罹難女童生前愛玩水　18日將海葬花蓮

江啟臣拚政黨外交　歐盟代表首次赴國民黨智庫演講

國家電影中心反悔「新北協拍」進駐　侯友宜證實：若文化部堅持也無能為力

劉嘉仁騷擾「學姊」請辭1年悄升官　游淑慧批：能撈就撈、能佔就佔

采子發文道歉「會跟荳荳解釋」否認當小三　媽媽「電話交涉何孟遠」求真相..他多次沉默

采子宣布從《全明星》退出！　痛哭低頭道歉：我跟孟遠確實有曖昧

荳荳心痛曝「何孟遠認劈腿1個多月」　采子親密私訊「想給你撲」隔天...和正宮自拍

李千那7天前才認愛...是元介突宣告分手　女方公司：媒體告知才知道

荳荳吐6字心碎發聲！　元元怒戳何孟遠說謊：上周才見面

徒步進香9年！謝媽祖「救病兒」　88歲嬤守承諾：我每次都會來

勁戰騎士過馬路遇「公車闖紅燈」　急轉龍頭擺尾閃避！網歪：好技術

計程車快車道右轉＋未打方向燈 直行騎士被撞飛...待轉區也遭殃

小賴曝荳荳「一直都在哭」　力挺好友：一定會抱不平

連2年都來！白沙屯媽停駕輪胎行 特別幫老香丁腳加持...感動全場

4月擾台14次！共機運8進入我西南空域　遭我軍廣播驅離

沒用卻被收1045！新北誤徵污水下水道使用費　何博文批搶錢

桃園少輔院爆打手槍、灌水私刑凌虐　院長邱量一縱容遭監院糾舉

台灣本島爆牛結節疹疫情　北市75畜牧牛、擎天崗5水牛無感染

許水德19日舉辦告別式　蔡英文親頒褒揚令、美日政要唁電哀悼

國民黨批治安差黑槍氾濫　政院：強力掃蕩不法幫派

「可以讓我再抱抱她嗎？」6歲罹難女童生前愛玩水　18日將海葬花蓮

江啟臣拚政黨外交　歐盟代表首次赴國民黨智庫演講

國家電影中心反悔「新北協拍」進駐　侯友宜證實：若文化部堅持也無能為力

劉嘉仁騷擾「學姊」請辭1年悄升官　游淑慧批：能撈就撈、能佔就佔

黃士修質疑中衛口罩違禁令掀鍵盤戰　罵網友「小孬孬」判拘50日

4月擾台14次！共機運8進入我西南空域　遭我軍廣播驅離

魚池國中旁火燒山4天終滅！中空木悶燒首祭滅火彈　空中投水132次

從游擊移防二壘　李宗賢點出最大差別

豆花妹拼搶《飢餓遊戲》女主門票　錄一集殘廢5天

沒用卻被收1045！新北誤徵污水下水道使用費　何博文批搶錢

咖啡界LV來了！單杯要價560元　UCC「Super 藍山 No.1」台灣限量開賣

中職二軍／曾仁和飆149公里　中繼4局無失分奪首勝

新Echo Buds讓AirPods3壓力大　外媒酸蘋果「何時拿掉那一根」

禁代理愛奇藝條款上路　前員工被疑重起爐灶...檢調搜索訊後請回

車上求讓座被拒她「撩裙脫內褲」 怒罵男乘客：人家是女生！

政治熱門新聞

花旗退出台灣！4000員工「恐大量解僱」　北市勞動局出面了

獨／馬政府協助蔡英文拜會美國總統特助

法籍男台鐵罹難　告別式求婚戒指感人落淚

陶德請跨黨派立委提建議他將帶回給拜登　「無人」提美豬議題

瞎扯「台灣引進福島核汙水處理」　總統府報警處理

蔡英文官邸款宴陶德訪團照曝光！　新愛犬「樂樂」超搶戲

台版N號房累害者破千人　何志偉批北檢怠惰

陳以信向陶德稱「台灣年輕人沒國際觀」

柯文哲嗆內政部「沒資格跟我講話」

「可以讓我再抱抱她嗎？」6歲罹難女童愛玩水　18日海葬花蓮

陶德會晤6名立委內容曝光　一路從台積電聊到「武統恐懼」

太魯閣公祭當天准辭林佳龍　李彥秀揭蘇貞昌政治算計

管碧玲被點名接替林佳龍？　臉書自曝7字原因

陳以信爆綠委VS陶德：年輕人不了解美國、懂香港才會投蔡英文

更多熱門

相關新聞

彭文正告法官！小英論文案發回相同法官審理

彭文正告法官！小英論文案發回相同法官審理

資深媒體人彭文正對蔡英文提起「確認博士論文不存在之訴」一審敗訴，彭提上訴二審高院認定，訴訟程序有重大瑕疵，廢棄原判決，發回台北地方法院更為審理。北院16日重新審理進行第一次開庭「言詞辯論」，彭委任律師庭上表示承審法官張詠惠應自行聲請迴避，認為她若繼續審理將有偏頗之虞，應迴避其審理；彭更中途離庭，直接遞狀對張詠惠法官提告。

蔡英文款宴陶德訪團愛犬同框合影　蕭美琴：貓呢？　

蔡英文款宴陶德訪團愛犬同框合影　蕭美琴：貓呢？　

第一犬迎賓！　新成員樂樂成亮點

第一犬迎賓！　新成員樂樂成亮點

陶德訪台讓台灣有尊嚴了嗎？

陶德訪台讓台灣有尊嚴了嗎？

白沙屯媽祖鑾轎抵北港朝天宮　小英徒步隨香50分鐘

白沙屯媽祖鑾轎抵北港朝天宮　小英徒步隨香50分鐘

關鍵字：

許水德蔡英文

讀者迴響

熱門新聞

快訊／邱鋒澤宣告「切割采子」　深夜拋震撼彈

藍隊打氣「采子伸手牽林敬倫」　《全明星》畫面曝光

何孟遠又爆錄影公開示愛「為采而射」全被剪！

195萬人粉專「在不瘋狂就等死」游否希賣了

采子認曖昧何孟遠！4人爆「邱鋒澤被綠了」

采子慘遭解約...有救了！　謝和弦、莉婭暖心招手

即／花旗退出13國消費金融事業　包括台灣

采子黑歷史被連環爆！網瘋傳搶同學男友

4/18手刀準備　iPhone 12只要1818元

采子和愷樂、謝忻差在哪　網揭關鍵：看不起

「死豬結」綁賊4小時致死　蕉農判3年：不公平

采子宣布從《全明星》退出！痛哭向荳荳道歉

荳荳心碎開砲采子、何孟遠　狼人殺好友全挺她

窗外「無頭生物」　女驚：牠坐樹2天了！

快訊／何孟遠宣布退出《全明星》！

更多

最夯影音

更多
采子發文道歉「會跟荳荳解釋」否認當小三　媽媽「電話交涉何孟遠」求真相..他多次沉默

采子發文道歉「會跟荳荳解釋」否認當小三　媽媽「電話交涉何孟遠」求真相..他多次沉默
采子宣布從《全明星》退出！　痛哭低頭道歉：我跟孟遠確實有曖昧

采子宣布從《全明星》退出！　痛哭低頭道歉：我跟孟遠確實有曖昧

荳荳心痛曝「何孟遠認劈腿1個多月」　采子親密私訊「想給你撲」隔天...和正宮自拍

荳荳心痛曝「何孟遠認劈腿1個多月」　采子親密私訊「想給你撲」隔天...和正宮自拍

李千那7天前才認愛...是元介突宣告分手　女方公司：媒體告知才知道

李千那7天前才認愛...是元介突宣告分手　女方公司：媒體告知才知道

荳荳吐6字心碎發聲！　元元怒戳何孟遠說謊：上周才見面

荳荳吐6字心碎發聲！　元元怒戳何孟遠說謊：上周才見面

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面