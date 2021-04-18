妹子搭車露1根「上翹毛絨物」直戳男乘客！　網羞：插件還是配件？

▲女coser的尾巴與男乘客表情引發討論。（圖／翻攝自路上觀察學院）



記者黃可昀／綜合報導

不少喜歡日本文化的粉絲有滿腔熱血，甚至會cosplay成自己喜歡的角色，彷彿動漫人物出現在現實生活中，但要注意的是，裝扮在身上的「配件」太招搖可能會造成他人困擾。近期臉書流傳一張照片，一名穿著粉紅色洋裝的女Coser正在搭地鐵，裙子底下露出一條又長又堅挺的「尾巴」，還直接延伸到其他乘客身上。

原PO在臉書社團「路上觀察學院」貼出這張照片，從車廂廣告的簡體字判斷，地點很有可能是為在大陸地鐵，這名全身穿粉紅色的女Coser倚靠在隔板上，還綁著雙馬尾與白褲襪，看起來就像是小蘿莉一般，亮點則是從裙子底下竄出的「白色長尾巴」。

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這名女Coser很有可能是裝扮成小貓或狐狸等動物，尾巴直挺挺地翹在後方，不小心伸到坐在一旁的男乘客眼前，雖然對方戴著口罩，但可看出他眉頭緊皺，相當疑惑這是哪來的尾巴，但女Coser似乎完全沒注意到自己的「尾巴」已經越線。

▲假尾巴的穿戴方式。（圖／翻攝自路上觀察學院）



網友紛紛回應，「是插件還是掛件」、「大爺當時害怕極惹」、「這麼可愛一定是男孩子」、「第一次看到這種可以翹起來的」、「其實那個是一條鬆緊帶在腰上的，有垂下來的也有裡頭有鐵絲的，所以不用太意外。」

至於這根尾巴的固定方式，專業網友指出有分2種，綁在腰上或是扣在裙子上，如果比較大條的尾巴會設計成束腰款，就會向圖片中上翹的效果，內部有鋼絲可以自己折出彎度，穿戴起來宛如真的動物尾巴。