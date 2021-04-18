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5歲童不收房間還嗆媽媽！惹毛老母下場曝...滿地玩具「全進垃圾袋」

▲▼5歲兒2天不收玩具　「老娘來收」媽媽出手全部毀滅爆爭議。（圖／翻攝自抖音@tabathamarie）

▲因為5歲兒子連續兩天都不收房間，瑪莉氣得把玩具都丟掉。（圖／翻攝自抖音@tabathamarie）

記者王佩翊／編譯

孩子不好好收拾房間絕對是父母教養路上最困擾的事，國外就有一位媽媽由於受不了連續2天叫兒子好好收拾玩具，對方卻依然故我，把房間搞得一團亂，因此氣得將兒子滿屋滿地的玩具裝進垃圾袋裡「通通丟掉」。事後，這位媽媽將記錄整個過程的影片po上抖音，吸引60萬人按讚、2.3萬人留言討論。有些網友十分贊同她的育兒方式，不過也有另一派網友認為這樣的行為太過極端，根本無法教育到小孩。

根據《太陽報》報導，國外這名育有5歲兒子的母親瑪莉（Tabatha Marie）先是拍下房中滿地的玩具後表示，自己已經連續2天要求兒子打掃自己的房間，但是卻被兒子拒絕。不僅如此，兒子還說，「我不要，媽媽，妳自己來打掃吧。」讓瑪莉氣得決定要給兒子一個「鐵血教育」。

▲▼5歲兒2天不收玩具　「老娘來收」媽媽出手全部毀滅爆爭議。（圖／翻攝自抖音@tabathamarie）

▲瑪莉認為，這樣的方法才能教孩子如何成為一個懂得尊重別人的人。（圖／翻攝自抖音@tabathamarie）

瑪莉隨後在影片中拿出一個巨大的垃圾袋，並將滿地的玩具一一塞進垃圾袋內。瑪莉表示，「媽媽不會扶養一個不懂得尊重別人的男人，不是所有的事都是『媽媽』或是『女人』的工作。」

瑪莉坦言，自己也知道這個方法太過極端，不過她相信她的孩子們很快就會學會。她也說，「如果是你弄亂的，請自己收拾乾淨。當你看到媽媽在忙時，應該上前幫忙，而不是讓她獨自忙碌。」

相關影片上傳後，隨即吸引60萬人按讚、2.3萬人留言。許多網友對於她的行為感到震驚並留言表示，「你應該幫他，並教他怎麼收拾」、「他還太小，你應該要教他如何收拾」、「這樣的行為對孩子而言衝擊太大了」，認為瑪莉的兒子還小，她應該要先教導他如何收拾，而不是直接使用如此偏激的方法。不過也有另一派網友贊同瑪莉的行為並表示，「做得好，媽媽！不同意這種育兒方式的人，他們的孩子一定不懂得尊重人。」

@tabathamarie

I hated seeing the look on his face when he seen his room. It hurt me just as much but my babies will not be disrespectful ##parenting ##fyp ##foryoupage

♬ original sound - Tabatha Marie

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