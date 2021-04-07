CP值最強！從選機優惠到安裝　小資買冷氣必勝6心法～

文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

有孩子的都知道，現在的氣候不比我們小時候，這夏天熱起來，是會引發過敏起疹的，雖然這幾天忽冷忽熱，但您知道嗎？這正是買冷氣的最好時機，再晚一點，您可能就要等師傅等到天荒地老了，錢要花在刀口上！如何避免買冷氣買到一肚子氣，現在就讓我來分享買冷氣的二三事吧。

我們家是租屋，租到現在4年了，每年都有找人來替房東提供的台廠副牌冷氣做清洗，但因為那台冷氣有漏水問題，噸數又不夠，拖拖拉拉之下，宣告於去年暑假最熱的時候罷工，更慘的是，那時正逢旺季，我們連續被2個維修師傅放鴿子，又擔心收入不穩，而不敢直接買新品，只好拿工業風扇狂吹，但每晚仍是滿身大汗，睡眠品質超差。

今年我有其他兼職，收入比先前穩定，經由讀者提醒，我準備提早自己買一台信任品牌的足噸冷氣！（為什麼不跟房東要求換新呢？因為房東在房租上，已經減免不少，而且原先提供的設備，除了冷氣以外，都採用質優價高的大品牌，加上我們有住長期打算，考量到人跟人之間要多些「互相」，就不強硬要求他換冷氣了！）

其實我原先的預算只有2萬，但這個價位只能買3坪大的機種，而且因為坪數大很多，可能會造成壓縮機一直運轉，電費破表的恐怖後果，可是回歸現實，我資本就這麼迷你啊～（笑）最後考量了下列幾點，才放心購入新機。

1、茫茫機海，我該買哪個品牌？哪個機種？

我沒有買過冷氣，一開始完全沒有頭緒，只知道買冷暖機比冷專機貴一點點而已，連租屋處該買幾噸的，都搞不清楚，恰巧看到店家有免費到府評估廣告，就先到店排日期等師傅來，師傅來以後，說我空間不小，至少要買6坪以上，另外要注意危險施工部分。

之後，我就開始作功課，日牌、台牌、陸牌都看過一輪後，心想自己有籤王運，還是挑大廠牌的省電冷暖變頻比較好，就鎖定2、3個品牌去比較。

提醒大家，冷氣也有抽成高低，所以不要只聽銷售人員的介紹，自己要上網查一下節能數據跟售後維修，才知道哪台適合自家喔！

2、冷氣該去哪買？家電賣場、社區冷氣行、網路購物平台。

很多人說：「在住家附近找冷氣行，維修最方便，也容易談到優惠價！」但一般來說，坊間冷氣行大都分到3期0利率，對我來說，3期真的不夠，所以我鎖定多分期的大賣場跟網購平台。

3、適合我的付款方式！

我需要分期，所以坊間冷氣行不適合我。

我什麼東西都上網買，當初很想直接在可以分24期0利率的網購平台下單，還為了此事緊急申請聯名卡，但最後礙於售後及安裝費用不明的情況下，透過讀者介紹，找到連鎖家電賣場的分店，店長特別幫我做多分期0利率，頓時我每個月只需付2500元即可，萬一機器有問題，連鎖實體店面又找得到人。

別忘了，購機後，可以自行向國稅局申請節能補助喔！

4、不可忽視的安裝費用！

現場施工的費用，看起來很透明，但師傅講什麼就什麼，說你危險施工就是危險施工，總不能冷氣搬來了，為了爭論安裝方式而退回去吧？所以我先前一直猶豫，不知道該在實體還是網購買，就是糾結在這點。

不只爬文，我也跑了很多店面，有人買了平價的台廠冷氣，卻在安裝費用跌一跤，所以決定還是在先前提供到府評估的店家購買，只是因為原先店家態度不好，換了讀者推薦的分店而已。

5、務必注意工安問題～

起初來評估的時候，師傅說不用做外牆，但換另一個師傅來安裝時，他認為必須做危險施工，老實說，雖然師傅老神在在，可我超擔心，原先他想把室外機掛到陽台外，我們商量很久，最後我決定還是裝在陽台內的側牆，不讓師傅爬出去。

但舊機的管線必須要收，所以師傅還是得坐在女兒牆收線，除了他徒弟幫忙扶住已外，我一直在旁邊提醒他：「那邊比較脆弱，這房子也有20多年了，不要大意！」師傅看我這麼擔心，也在費用評估上幫忙多省一點。

6、不要忘了，該拿的優惠好禮跟節能補助！

由於我們是迷你資本，所以在好禮這部分，我很早就打算拿CP值最高的好禮…直接轉售（笑）問過門市以後，他們說DC風扇很好轉手，就直接補貼了2000元進來，加上政府的節能補助，可說是省了不少啊～

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。