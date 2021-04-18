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小三最多是這星座！徵信社首次公開「機密」　竟被同一個星座洗榜

▲▼愛情,12星座,專情。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲星座個性也會影響婚姻？徵信社數據大公開。（圖／取自免費圖庫pexels）

網搜小組／董美琪報導

「直接公布外遇比例最高星座！​」立達徵信社17日在粉絲團公開大機密「委託與被查星座性別分布圖」包括哪些星座最常找徵信社？哪些星座容易被查？統計結果一一曝光，結果幾乎被同一個星座洗榜。

立達徵信社發文公開，「想知道徵信社什麼樣的案件類型最多嗎​？哪個星座外遇機率最高​？這次立達星座大師特別開張，首度公開我們從未外流的機密（小編抖抖抖～）​馬上來瞧瞧你的星座是不是悄悄上榜了吧！先偷偷告訴大家雙魚座好像上榜率極高​」。

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1.外遇比例最高星座：

（女）雙魚座，女性其次為處女座、獅子座

（男）天秤座，男性其次為雙子座、天蠍座

2.哪個星座最常委託徵信社嗎？

（女）雙魚座、天蠍座，女性其次為雙子座

（男）雙魚座，男性其次為獅子座、處女座

3.哪個星座最容易成為徵信社「被查」？

（女）雙魚座，女性其次為獅子座、處女座

（男）雙魚座，男性其次為天秤座、射手座

4.男性委託比例高還是女性？​女性（女性60%、男性40%）

5.徵信社委託案件什麼類型居多？

想蒐證另一半外遇41%>感情破壞21%>感情挽回14%>設計離婚12%>疑難雜症12%

►「2021名牌香水」任選1款999

【徵信調查局

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關鍵字：

小三星座徵信社

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