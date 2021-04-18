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包包必放「蒸氣口罩」首度登台！通勤、睡前罩一下　用溫熱蒸氣舒緩鼻喉乾燥引起的不適感！

▲▼美舒律蒸氣口罩。（圖／記者周宸亘攝）

▲美舒律新推出蒸氣口罩呵護大家的換季乾燥鼻喉。（圖／記者周宸亘攝，下皆同）

消費中心／綜合報導

一到了換季期間，氣溫一下忽冷忽熱，因為溫度變化鼻喉容易感到乾燥不適，造成打噴嚏、鼻塞等問題，是最讓人惱怒的事情！再加上空氣污染一直困擾大家，因鼻子過敏改用嘴巴呼吸，卻又讓喉嚨乾燥不適，就讓人心情整個盪到谷底，所以許多人在外都會選擇配戴口罩保護自己，但有時不免還是乾燥不適，這時候就需要一些「保濕聖品」來幫助維持鼻喉濕潤，讓鼻喉乾燥的問題得以舒緩。美舒律「蒸氣眼罩」早已是大家包包必放、日本藥妝店掃貨必買的人氣商品。而這次美舒律首度在台推出日本花王原創「蒸氣口罩」系列，要用滿滿的溫熱蒸氣呵護大家的換季乾燥鼻喉。

大家碰到天氣造成的鼻喉乾癢問題時，第一時間會想到是空氣太乾的緣故，所以都選擇在家中、辦公環境添購加濕器、蒸氣機等等，讓空氣濕度提高一點，舒緩因乾燥引起的鼻喉不適問題。但加濕器等不僅價格昂貴，有時候因為重量、大小或便利性等等因素影響，這些花大錢買回來的機器就可能會英雄無用武之地，這時候便需要一個能夠隨身攜帶、隨時提供濕潤感的產品。

▼睡前使用搭配香氣氣味，能夠快速進入放鬆模式療癒一整天的疲勞。

▲▼美舒律蒸氣口罩。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼美舒律蒸氣口罩。（圖／記者周宸亘攝）

▼在外通勤等公車、搭計程車也能利用短短時間舒緩一下。

▲▼美舒律蒸氣口罩。（圖／記者周宸亘攝）

花王美舒律首度在台灣推出的「蒸氣口罩」系列，採用了獨特溫熱蒸氣技術，讓蒸氣與口罩結為一體，溫柔包覆口鼻，濕潤鼻腔與喉嚨，舒緩因乾燥引起的不適感。「蒸氣口罩」的立體設計保有透氣性、容易呼吸，而柔軟耳掛的設計只要輕輕撕開掛在耳朵上，就算長時間配戴也不會感到不適，耳朵不會因為配戴而產生勒痕。在使用方式上也十分簡單，只要打開包裝，就會開始釋放約40度左右的蒸氣約15分鐘，呼吸中便能吸入溫熱蒸氣，適合在鼻喉乾燥不舒服等情況發生的時候戴上，立即濕潤鼻腔和喉嚨，舒緩不適感，在入睡前、通勤的時候都非常適合使用。

而「蒸氣口罩」這次除了有純淨無香款，針對喜歡香氛的消費者，也推出薰衣草薄荷香及蜂蜜檸檬香兩款選擇。在入睡前、早上剛起床時、溫差大或空氣品質不佳等時刻，戴上「蒸氣口罩」即可享受溫熱蒸氣帶來的濕潤感，舒緩鼻子與喉嚨的乾燥不適感，也能忘卻所有煩人心事，達到深層放鬆感受！

更有好消息是即日起~6/30，只要購買美舒律蒸氣口罩3片裝，就可以憑發票參加登錄發票抽好禮的活動，有機會將最大獎「美舒律澎湃組」（蒸氣口罩3片裝*6+蒸氣眼罩5片裝*6+美舒律手提帆布袋1入 (市價$2,670)帶回家！

更多美舒律優惠資訊：https://lihi1.com/OtuQS
發票登錄活動入口：https://lihi1.cc/ZqfY8
（詳細活動辦法請見登錄發票網頁最下方「抽獎規則」）

▼蒸氣口罩一共推出純淨無香、薰衣草薄荷香及蜂蜜檸檬香三款。

▲▼美舒律蒸氣口罩。（圖／記者周宸亘攝）

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