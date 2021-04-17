台美TIFA有望重啟　鄧振中：已到了處理時間點

▲政務委員鄧振中。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

美國前參議員陶德日前受美國總統拜登請託，率團旋風訪台3天，而總統蔡英文、行政院長蘇貞昌在接見時，都提及期待台美盡速重啟TIFA對話，進一步強化雙邊貿易夥伴關係。對此，行政院政務委員鄧振中17日表示，台美經貿往來密切，「已經到了該透過台美貿易暨投資架構協定（TIFA）處理的時間點」。

鄧振中表示，過去因各類理由，台美雙方已經一陣子沒有展開TIFA，最後一次落在2016年。台灣已陸續排除過去一些困難的台美貿易障礙，如今世界局勢改變劇烈，台美對於疫情過後經濟如何復甦、供應鏈如何再合作，以及氣候變遷、環境保護等等問題勢必要坐下來談，而這需要透過有系統性的對話。

鄧振中指出，台灣期盼與美方洽簽雙邊貿易協定（BTA），加上其餘種種議題，如果有更體制上的安排，會讓兩國的經貿發展朝更健康的方向走，「台美經貿往來到了該透過TIFA處理的時間點」。

至於重啟的時間點，鄧振中表示，台灣重啟TIFA的意願清楚、目標明確，一定要跟美國經貿關係越來越密切，當然主張趕快訂一個時間坐下來談，但國際貿易往來不取決於單方，尤其疫情期間，美方是否能騰出人力、時間，以及舉辦型態為何仍要再著墨。