白沙屯媽超跑法拉利採「粉紅轎頂」　命理師：有特殊原因與功效

▲白沙屯媽祖「超跑法拉利」粉紅轎頂，命理師楊登嵙表示，那有特殊意義。（圖／翻攝自「存摺攝影」臉書粉專）

記者郭世賢／綜合報導

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖每年徒步前往雲林北港朝天宮進香約有200年歷史，數萬信徒跟隨展開8天7夜徒步行程「夜行軍」，要徒步往返400公里，尤其去程要在36小時徒步200公里。其中，媽祖鑾轎被信徒暱稱為「粉紅超跑」或是「粉紅法拉利」。命理專家楊登嵙表示，選用粉紅色轎頂是為「凸顯媽祖慈悲心」且有特定功效。

從白沙屯拱天宮出發，並跟隨媽祖，徒步往返雲林縣北港朝天宮，路程橫跨苗栗、台中、彰化、雲林4縣市，來回約400公里，最大的特色是沒有固定期程和路線，全按照媽祖旨意，進香路徑全由媽祖神轎指引，進香時程也憑擲筊而定。在往年更有以每小時7公里的速度，30多小時就抵達北港的超速紀錄，再度挑戰急行軍的超級任務。

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▲苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮軟身媽祖。（圖／翻攝自「存摺攝影」臉書粉專）

楊登嵙指出，媽祖神轎的四周敷以刺繡的轎彩，通常有龍鳳、麒麟或花鳥圖案，轎前繡有「白沙屯拱天宮天上聖母」字樣。轎頂則有金色「繡球祥獅」雕刻，而覆蓋的粉紅色帆布另有防雨功效。白沙屯媽祖的神轎僅供進香時使用，平時則收藏起來，不做他用。

楊登嵙說，神轎內部端坐白沙屯媽祖與山邊媽祖之外，並無任何其他的法器或是裝飾。轎門前較低的紅色臺子為山邊媽祖的位置，神轎的中心為白沙屯媽祖的位置。白沙屯媽祖進香的神轎自古以來就是採用竹製藤編的轎身為主體，再搭配以白沙屯人所謂的「角仔竹」為轎桿，搭建而成輕便四人扛神轎。為了保護裡面的軟身媽祖，在神轎裡還加兩個橫式竹竿，用於幫媽祖固定及避震。

另外，「轎頂粉紅色帆布主要是萬一中途遇到下雨，可以將帆布放下遮雨，保護神轎，選用柔和的粉紅色凸顯媽祖慈悲心，回鑾間會把神轎粉紅色帆布放下，也是為了保護靈力不外漏及避免干擾」，這樣的形式和顏色是自古傳承到現在。

▲白沙屯媽祖徒步往返雲林縣北港朝天宮，路程橫跨苗栗、台中、彰化、雲林4縣市。（圖／翻攝自「存摺攝影」臉書粉專）

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