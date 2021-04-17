白沙屯媽祖回鑾「36時奔200公里」！　香燈腳趕路：小跑才跟得上

▲進火儀式。（圖／翻攝自Facebook／白沙屯拱天宮）

記者施怡妏／綜合報導

白沙屯媽祖自11日深夜起駕，展開為期8天7夜的遶境，吸引上萬信徒跟隨，昨（16）日上午抵達北港朝天宮，並在晚上9時30分開始舉行最重要的「進火儀式」，最後在深夜12時正式起駕回鑾，按照決定的時程，必須在19日下午2時45分回到拱天宮，也意味著，香燈腳們要在36小時內走完近200公里的路。

進火儀式由朝天宮住持法師主持，朗讀吉祥疏文、祈求媽祖保佑平安，接著用光明燈引燃金紙，將疏文焚燒在香火中，再用火勺掏引聖火至白沙屯拱天宮的火缸中，放入香擔貼上封條，由拱天宮的人員護送回宮。

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▲▼ 進火儀式由朝天宮住持法師主持 。（圖／翻攝自Facebook／白沙屯拱天宮）

完成儀式之後，白沙屯媽祖於深夜12時起駕回鑾，走過北港市區街道後，接縣道155、153線道路，中途在東勢賜天宮停駕休息半小時後繼續前行，沿著153線道轉台17西濱道路往北，早上6點半停駕在麥寮雷厝慈母宮。為了趕在19日的下午2時45分返回拱天宮，進香隊伍就像是一支急行軍，有香燈腳透露，要用小跑步的速度才能跟得上。

從白沙屯拱天宮出發，並跟隨媽祖，徒步往返雲林縣北港朝天宮，路程橫跨苗栗、台中、彰化、雲林4縣市，來回約400公里，沒有固定期程和路線，全按照媽祖旨意，進香路徑全由媽祖神轎指引，進香時程也憑擲筊而定。在往年更有以每小時7公里的速度，30多小時就抵達北港的超速紀錄，再度挑戰急行軍的超級任務。