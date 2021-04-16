疑紅綠燈故障害車禍！兩車路口T字衝擊　小黃噴人行道轎車變C形

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣西螺鎮今（16）日下午福來路與光復西路口發生一起車禍，疑似因紅綠燈故障，造成雙方車輛未減速下造成碰撞，由許姓男子所駕駛的營業自小客，撞上人行道造成車頭毀損，另廖姓駕駛車量則遭攔腰撞擊車損嚴重，所幸僅受輕傷，由救護車送往雲林基督教醫院治療，雙方均未酒駕，肇事原因尚待警方調查。

▲廖姓老翁所駕駛小客車遭攔腰撞上後因撞擊力道猛烈，車身嚴重凹陷，副駕駛座及右後座玻璃都噴進車內。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺鎮今日下午約15點發生一起車損嚴重車禍，許姓計程車駕駛（56歲）表示，是從高鐵載客到西螺鎮，從福來路北向南行駛，行經光復西路時該路口紅綠燈疑似故障未亮燈而無作用，於路口見另輛墨綠色自小客車疾駛由西向東而來，雙方煞車不及而撞上，許姓駕駛說，狀況緊急煞車加上試圖閃避，最後偏離車道衝上人行道而波及民宅鐵皮屋，撞到雙腳膝蓋非常疼痛，等處理完車子拖吊再自行就醫。

▲撞擊力道猛烈，綠色自小客車車頭轉了一圈360度反向停住。（圖／記者蔡佩旻攝）

另由廖姓老翁（74歲）所駕駛小客車遭攔腰撞上後因撞擊力道猛烈，轉了一圈360度反向停住，車身嚴重凹陷，副駕駛座及右後座玻璃碎散滿地，車內一片狼籍，所幸廖姓老翁僅受到輕傷由救護人員送往雲林基督教醫院治療，警方表示，雙方並未酒駕，詳細肇事原因將調閱車輛行車記錄器進一步釐清。

▲雲林縣西螺鎮今日下午福來路與光復西路路口發生一起車禍，疑似因紅綠燈故障，造成雙方車輛未減速下造成碰撞，造成車輛嚴毀損。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲許姓司機所駕駛小黃，偏離車道撞上人行道盆栽，並波及民宅鐵皮屋。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲綠車駕駛廖姓老翁送醫治療後，警員隨即對計程車許姓駕駛進行酒測。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲計程車車頭撞上人行道盆栽後停下，強烈撞擊造成車頭毀損、保險桿移位。（圖／記者蔡佩旻攝）



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