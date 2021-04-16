　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

疑紅綠燈故障害車禍！兩車路口T字衝擊　小黃噴人行道轎車變C形

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣西螺鎮今（16）日下午福來路與光復西路口發生一起車禍，疑似因紅綠燈故障，造成雙方車輛未減速下造成碰撞，由許姓男子所駕駛的營業自小客，撞上人行道造成車頭毀損，另廖姓駕駛車量則遭攔腰撞擊車損嚴重，所幸僅受輕傷，由救護車送往雲林基督教醫院治療，雙方均未酒駕，肇事原因尚待警方調查。

▲雲林縣西螺鎮今（16）日下午福來路與光復西路路口發生一起車禍，疑似因紅綠燈故障，造成雙方車輛未減速下造成碰撞，造成車輛嚴毀損。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲廖姓老翁所駕駛小客車遭攔腰撞上後因撞擊力道猛烈，車身嚴重凹陷，副駕駛座及右後座玻璃都噴進車內。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺鎮今日下午約15點發生一起車損嚴重車禍，許姓計程車駕駛（56歲）表示，是從高鐵載客到西螺鎮，從福來路北向南行駛，行經光復西路時該路口紅綠燈疑似故障未亮燈而無作用，於路口見另輛墨綠色自小客車疾駛由西向東而來，雙方煞車不及而撞上，許姓駕駛說，狀況緊急煞車加上試圖閃避，最後偏離車道衝上人行道而波及民宅鐵皮屋，撞到雙腳膝蓋非常疼痛，等處理完車子拖吊再自行就醫。

▲雲林縣西螺鎮今（16）日下午福來路與光復西路路口發生一起車禍，疑似因紅綠燈故障，造成雙方車輛未減速下造成碰撞，造成車輛嚴毀損。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲撞擊力道猛烈，綠色自小客車車頭轉了一圈360度反向停住。（圖／記者蔡佩旻攝）

另由廖姓老翁（74歲）所駕駛小客車遭攔腰撞上後因撞擊力道猛烈，轉了一圈360度反向停住，車身嚴重凹陷，副駕駛座及右後座玻璃碎散滿地，車內一片狼籍，所幸廖姓老翁僅受到輕傷由救護人員送往雲林基督教醫院治療，警方表示，雙方並未酒駕，詳細肇事原因將調閱車輛行車記錄器進一步釐清。

▲雲林縣西螺鎮今（16）日下午福來路與光復西路路口發生一起車禍，疑似因紅綠燈故障，造成雙方車輛未減速下造成碰撞，造成車輛嚴毀損。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣西螺鎮今日下午福來路與光復西路路口發生一起車禍，疑似因紅綠燈故障，造成雙方車輛未減速下造成碰撞，造成車輛嚴毀損。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣西螺鎮今（16）日下午福來路與光復西路路口發生一起車禍，疑似因紅綠燈故障，造成雙方車輛未減速下造成碰撞，造成車輛嚴毀損。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲許姓司機所駕駛小黃，偏離車道撞上人行道盆栽，並波及民宅鐵皮屋。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣西螺鎮今（16）日下午福來路與光復西路路口發生一起車禍，疑似因紅綠燈故障，造成雙方車輛未減速下造成碰撞，造成車輛嚴毀損。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲綠車駕駛廖姓老翁送醫治療後，警員隨即對計程車許姓駕駛進行酒測。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣西螺鎮今（16）日下午福來路與光復西路路口發生一起車禍，疑似因紅綠燈故障，造成雙方車輛未減速下造成碰撞，造成車輛嚴毀損。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲計程車車頭撞上人行道盆栽後停下，強烈撞擊造成車頭毀損、保險桿移位。（圖／記者蔡佩旻攝）


►Her今天推出「DIOR超惹火絲絨唇露」


►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►白沙屯媽鑾轎1155抵北港朝天宮！進三進三退禮　萬人夾道歡迎

►總統蔡英文也追「粉紅超跑」！白沙屯媽抵北辰所　重兵警力現場維安

►快訊／現場盛況曝！「粉紅超跑」白沙屯媽快到了　800警力出動列隊

►白沙屯媽祖鑾轎抵北港朝天宮　小英徒步隨香50分鐘：求天降甘霖

ET快訊
舒力基路徑「明顯西修」　最接近台灣時間點曝
快訊／台中查獲首例牛肉瘦肉精超標　楓康超市遭罰12萬元
最重才7年！李義祥害死49無辜性命　檢建請法院「判最高刑度」
何孟遠2年前樣貌被挖出　網一看對比照愣了
活龍蝦鐵板上「彈跳到死」網全怒炸　客人出面了真相逆轉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

魚池國中旁火燒山4天終滅！中空木悶燒首祭滅火彈　空中投水132次

禁代理愛奇藝條款上路　前員工被疑重起爐灶...檢調搜索訊後請回

開耕耘機整地遇下坡翻覆　他跳車逃生卻摔落2m深水溝重傷亡

新竹市區出現竊盜神手　15秒錢箱清空落袋！12天得手近10萬

高雄18歲離家少年「為了義氣」涉聚眾鬥毆　少年隊警用愛感化

高雄警一句「165專線不會主動打給妳阻詐」　美濃婦清醒保存款

太魯閣案幕後功臣曝！鑑識科長血水中開挖　5分鐘找到關鍵記憶卡

男教授遭控性騷「性平會還清白」　他曝女學生目的！不忍了…告

最重才7年！李義祥害死49條無辜性命　檢建請法院「判最高刑度」　

驚悚追撞駕駛艙險鏟平！轎車狠衝大貨車尾　26歲男夾困頭受創

采子發文道歉「會跟荳荳解釋」否認當小三　媽媽「電話交涉何孟遠」求真相..他多次沉默

采子宣布從《全明星》退出！　痛哭低頭道歉：我跟孟遠確實有曖昧

荳荳心痛曝「何孟遠認劈腿1個多月」　采子親密私訊「想給你撲」隔天...和正宮自拍

李千那7天前才認愛...是元介突宣告分手　女方公司：媒體告知才知道

荳荳吐6字心碎發聲！　元元怒戳何孟遠說謊：上周才見面

徒步進香9年！謝媽祖「救病兒」　88歲嬤守承諾：我每次都會來

勁戰騎士過馬路遇「公車闖紅燈」　急轉龍頭擺尾閃避！網歪：好技術

計程車快車道右轉＋未打方向燈 直行騎士被撞飛...待轉區也遭殃

小賴曝荳荳「一直都在哭」　力挺好友：一定會抱不平

連2年都來！白沙屯媽停駕輪胎行 特別幫老香丁腳加持...感動全場

魚池國中旁火燒山4天終滅！中空木悶燒首祭滅火彈　空中投水132次

禁代理愛奇藝條款上路　前員工被疑重起爐灶...檢調搜索訊後請回

開耕耘機整地遇下坡翻覆　他跳車逃生卻摔落2m深水溝重傷亡

新竹市區出現竊盜神手　15秒錢箱清空落袋！12天得手近10萬

高雄18歲離家少年「為了義氣」涉聚眾鬥毆　少年隊警用愛感化

高雄警一句「165專線不會主動打給妳阻詐」　美濃婦清醒保存款

太魯閣案幕後功臣曝！鑑識科長血水中開挖　5分鐘找到關鍵記憶卡

男教授遭控性騷「性平會還清白」　他曝女學生目的！不忍了…告

最重才7年！李義祥害死49條無辜性命　檢建請法院「判最高刑度」　

驚悚追撞駕駛艙險鏟平！轎車狠衝大貨車尾　26歲男夾困頭受創

4月擾台14次！共機運8進入我西南空域　遭我軍廣播驅離

魚池國中旁火燒山4天終滅！中空木悶燒首祭滅火彈　空中投水132次

從游擊移防二壘　李宗賢點出最大差別

豆花妹拼搶《飢餓遊戲》女主門票　錄一集殘廢5天

沒用卻被收1045！新北誤徵污水下水道使用費　何博文批搶錢

咖啡界LV來了！單杯要價560元　UCC「Super 藍山 No.1」台灣限量開賣

中職二軍／曾仁和飆149公里　中繼4局無失分奪首勝

新Echo Buds讓AirPods3壓力大　外媒酸蘋果「何時拿掉那一根」

禁代理愛奇藝條款上路　前員工被疑重起爐灶...檢調搜索訊後請回

尪家暴老婆「慘掛彩送醫」　妻冷回：警告過，但他沒聽

女兒帶2貓搬回家！苗栗爸花萬元　請木工蓋「超神貓屋」4萬人朝聖

社會熱門新聞

195萬人粉專「在不瘋狂就等死」游否希賣了

「死豬結」綁賊4小時致死　蕉農判3年：不公平

14歲女生騎車夜衝撞樹亡！後座21歲男噴飛

完整畫面曝光　「阿好」站邊坡上觀望

新北警男男激戰！妻子心碎：小所長「掰彎」我的丈夫

快訊／太魯閣49死！李義祥、阿好依過失致死起訴

快訊／中彰2車猛撞！CR-V崩解變2塊　K8潰縮成廢鐵

嘉義檳榔西施陳屍租屋處！「滿身瘀青」全裸躺床

即／找到了！甜美女高中生失蹤76hrs　男網友家尋獲

還原致命2分06秒！李義祥爛布帶拉貨車畫面曝

畫面曝光！25歲外送員闖燈撞BMW慘死

17歲少女慘遭性侵　男友就在樓下

即／李義祥過失致死起訴全文曝

即／國一北上彰化段3連撞！回堵10公里

更多熱門

相關新聞

驚悚追撞駕駛艙險鏟平！轎車盲駕狠衝大貨車

驚悚追撞駕駛艙險鏟平！轎車盲駕狠衝大貨車

台中市豐原成功路和中山路的交叉路口今天下午1時多發生一起車禍事故，一輛小客車疑似沒發現前方貨車正在停等左轉燈號，未踩剎車直直撞上，導致小客車車頭幾乎全毀，小客車上20歲駕駛還一度卡在車內，警消獲報後前往救援，男子頭部撕裂傷，送往豐原醫院救治中。

白沙屯媽鑾轎抵朝天宮！進三進三退禮

白沙屯媽鑾轎抵朝天宮！進三進三退禮

即／國一北上彰化段3連撞！回堵10公里

即／國一北上彰化段3連撞！回堵10公里

「有人在追我」　83歲翁連撞1死4傷

「有人在追我」　83歲翁連撞1死4傷

全中運在雲林　「草地音樂會」展現藝術教育實力

全中運在雲林　「草地音樂會」展現藝術教育實力

關鍵字：

車禍計程車西螺鎮雲林

讀者迴響

熱門新聞

快訊／邱鋒澤宣告「切割采子」　深夜拋震撼彈

藍隊打氣「采子伸手牽林敬倫」　《全明星》畫面曝光

何孟遠又爆錄影公開示愛「為采而射」全被剪！

195萬人粉專「在不瘋狂就等死」游否希賣了

采子認曖昧何孟遠！4人爆「邱鋒澤被綠了」

即／花旗退出13國消費金融事業　包括台灣

采子慘遭解約...有救了！　謝和弦、莉婭暖心招手

采子黑歷史被連環爆！網瘋傳搶同學男友

4/18手刀準備　iPhone 12只要1818元

「死豬結」綁賊4小時致死　蕉農判3年：不公平

采子宣布從《全明星》退出！痛哭向荳荳道歉

采子和愷樂、謝忻差在哪　網揭關鍵：看不起

荳荳心碎開砲采子、何孟遠　狼人殺好友全挺她

窗外「無頭生物」　女驚：牠坐樹2天了！

陳敬宣爆怒：這真是正常朋友？

更多

最夯影音

更多
采子發文道歉「會跟荳荳解釋」否認當小三　媽媽「電話交涉何孟遠」求真相..他多次沉默

采子發文道歉「會跟荳荳解釋」否認當小三　媽媽「電話交涉何孟遠」求真相..他多次沉默
采子宣布從《全明星》退出！　痛哭低頭道歉：我跟孟遠確實有曖昧

采子宣布從《全明星》退出！　痛哭低頭道歉：我跟孟遠確實有曖昧

荳荳心痛曝「何孟遠認劈腿1個多月」　采子親密私訊「想給你撲」隔天...和正宮自拍

荳荳心痛曝「何孟遠認劈腿1個多月」　采子親密私訊「想給你撲」隔天...和正宮自拍

李千那7天前才認愛...是元介突宣告分手　女方公司：媒體告知才知道

李千那7天前才認愛...是元介突宣告分手　女方公司：媒體告知才知道

荳荳吐6字心碎發聲！　元元怒戳何孟遠說謊：上周才見面

荳荳吐6字心碎發聲！　元元怒戳何孟遠說謊：上周才見面

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面