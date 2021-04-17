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社會 社會焦點 保障人權

138kg乩童硬來！23歲男「被騙吞膠囊」崩潰：我沒這嗜好…驚恐狂哭

▲▼香爐、香、拜拜、宮廟、廟宇、寺廟。（圖／取自pixabay）

▲雲林乩童朝23歲男伸出狼爪，他崩潰爆哭拍警車門求助。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／雲林報導

雲林一名乩童阿義（化名）假借要幫阿宏（化名）處理糾紛，將人約到家中，之後竟騙阿宏吞下威而鋼，試圖性侵，嚇得阿宏不斷驚喊「我沒有這個嗜好」、「不要這樣」，最後崩潰顫抖狂拍警車門求助。一、二審皆判阿義有期徒刑4年，阿宏再向阿義求償200萬元精神撫慰金，日前判決出爐！

判決指出，23歲的阿宏2018年間因買賣車輛與他人發生糾紛，因此多次到雲林一間宮廟內求籤、祈求神明保佑，擔任廟內執事、乩童的阿義因此對阿宏心生好感。2018年5月11日，阿義假借要幫忙處理糾紛，將阿宏約到住處內。不料，阿宏抵達後，阿義便拿出放在抽屜內的紅黑小膠囊「威而鋼」，宣稱是調養身體的藥物，哄騙阿宏吞下。

阿宏不疑有他吞下後，聽到阿義詢問，「有沒感覺身體發熱」、「有沒有硬」、「如果熱要脫衣服」，這才驚覺不對勁，藉機向家人求救，沒想到60公斤的他仍遭138公斤的阿義重壓在床上、扒下衣褲。

阿義見阿宏不斷反抗喊著「我沒有這個嗜好」、「不要這樣」，卻置若罔聞，含住阿宏下體，最後更強抓阿宏，試圖將生殖器官放入阿宏體內。嚇得阿宏只好找藉口騎車外出，一見到巡邏警車便語氣顫抖地拍門求救，講述事件發生經過時，更一度哽咽。

雖然阿義矢口否認犯行，但由於阿宏指證歷歷，事後罹患創傷後壓力症候群，不時有焦慮、恐慌、緊張等社交障礙，且阿宏哥哥也作證，弟弟「不可能喜歡男生」，弟弟事發時一臉驚恐，一直哭著說「我要死」。法院一、二審皆依照藥劑強制性交未遂罪，判阿義有期徒刑4年，全案上訴最高院審理中；民事部分，法院判阿義應賠償阿宏40萬元，但由於阿宏已受領30萬元被害人補償金，阿義應再給付10萬元精神撫慰金。全案仍可上訴。

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