高學歷綠卡男「10萬騙砲」IG網紅　真實外貌被曝光

記者葉國吏／綜合報導

網路上出現一位自稱持有美國綠卡的男子到處約網紅，自稱要發工作給對方，酬勞高達10萬元。但詭異的是對方一直三句不離「旅館」，最後這位IG網紅也前往約好的地點讓這位人士曝光。

▲男子為了取信於IG網紅，還在視訊中秀出綠卡。（圖／翻攝自YouTube／勾起你心中的惡，下同）



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YouTube頻道「勾起你心中的惡」日前上傳一部影片，表示網路上出現一位自稱有綠卡、高學歷男子，以發工作為由跟發私訊給IG網紅，網紅後來以為有工作上門，跟對方聯繫上，聊了一會後對方就露出真面目。

該男子最後就直接問「請問妳可以過夜嗎？」此話一出讓網紅相當傻眼，這時男友就辯說因為他現在在台中，北上必須要約旅館過夜，甚至還說「如果能過夜的話，可以付10萬元。」





▲▼IG網紅到咖啡廳後，看到這位綠卡男穿著紅襯衫等待。

該男子甚至強調「我是有綠卡的、又高學歷，沒必要為了這種事情毀了自己。」網紅為了找出對方真實身分，跟對方約在咖啡廳，男子最後還強調「如果妳能過夜就10萬起跳」，還要求要先確認可以過夜才要約見面，最後為了要釣出男子先假意答應。

最後該男子也答應邀約先出現在咖啡廳，而該頻道工作人員也代替網紅前往赴約，沒想到該男一見到是男性工作人員出現就馬上起身離開。