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逛超市直接脫裙露下體　網友狂肉搜！竟獲大方回應「我很敢脫」

▲▼越南年僅17歲的楊嘉寶在超市脫褲引發網友反彈。（圖／翻攝自Facebook／Duong Gia Bao）

▲越南年僅17歲的楊嘉寶在超市脫褲，引發網友反彈。（圖／翻攝自Facebook／Duong Gia Bao）

記者張寧倢／編譯

最近在越南網路社群中瘋傳一組「超市露出」照片，一名17歲「丁字褲正妹」在逛超市的時候，竟然當眾直接脫下短裙，露出一雙渾圓蜜臀與性感的螞蟻腰。然而，這樣的舉動卻引發部分越南網友群起圍攻，認為這樣的行為已經違背了傳統的價值觀，甚至發動肉搜找到了當事人的臉書

▲▼越南年僅17歲的楊嘉寶在超市脫褲引發網友反彈。（圖／翻攝自Facebook／Duong Gia Bao）

▲楊嘉寶作風大膽，時常分享性感照。（圖／翻攝自Facebook／Duong Gia Bao）

根據越南《kenh14》報導，這名身材性感的「正妹」只穿著一件超細帶的丁字褲，就在超市公然脫裙露臀，在越南網路社群中引發爭議，有人飆罵，「此舉根本不是性感，而是噁心。」也有人譴責，「請年輕人不要把外國開放的文化帶進民風淳樸的越南社會。」部分網友肉搜出這名翹臀妹，原來他是年僅17歲的跨性別者楊嘉寶（Duong Gia Bao，音譯）。

▲▼越南年僅17歲的楊嘉寶在超市脫褲引發網友反彈。（圖／翻攝自Facebook／Duong Gia Bao）

▲楊嘉寶起初發布2張照片詢問粉絲，「想要糖果還是水？」。（圖／翻攝自Facebook／Duong Gia Bao）

楊嘉寶原本就作風大膽，時常在臉書與IG分享性感照，他11日在臉書PO出爭議的「超市露出照」稱，「想要糖果還是水？」暗問大家喜歡左右哪張照片，沒想到卻引來眾多網友在貼文底下謾罵，「你眼裡還有沒有道德風俗？」、「這哪裡沒有影響到其他人，分明就令人反感」、「2021年的時尚難道是在超市脫褲子嗎？」、「你的行為已經違法，不要把LGBT當作盾牌，躲在背後。」

▲▼越南年僅17歲的楊嘉寶在超市脫褲引發網友反彈。（圖／翻攝自Facebook／Duong Gia Bao）

▲17歲的楊嘉寶自認跨性別者，雖然尚未從事變性手術，但長期以來的性別認同就是女性。（圖／翻攝自Facebook／Duong Gia Bao）

部分網友留下毫不留情的批評後，楊嘉寶本人也在隔天發出長文坦承，「我是一個成熟的LGBT男孩，儘管有些人抱持著和我不同的想法，但這本來就是我的愛好，不會因為他人的意見而改變，我不覺得尷尬，為什麼其他人要替我害羞地道歉？這是我的身體，不是你的。這只是一張照片，並沒有針對任何人，還有很多其他幼稚的想法，但我不在乎。」

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